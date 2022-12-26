https://ria.ru/20221226/zemlya-1841419963.html

В Приморье экс-главу района будут судить за присвоение земли у моря

В Приморье экс-главу района будут судить за присвоение земли у моря - РИА Новости, 26.12.2022

В Приморье экс-главу района будут судить за присвоение земли у моря

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы Шкотовского муниципального района Приморья Виктора Михайлова, обвиняемого в превышении должностных... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:01

2022-12-26T15:01

2022-12-26T15:01

происшествия

россия

шкотовский район

японское море

виктор михайлов

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главы Шкотовского муниципального района Приморья Виктора Михайлова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при оформлении в собственность земельного участка на берегу Уссурийского залива и халатности, сообщает прокуратура региона. Надзорное ведомство ранее сообщало, что Михайлов распределил себе земельный участок площадью более 4 тысяч квадратных метров из состава земель особо охраняемых территорий и объектов в поселке Подъяпольск Шкотовского района, в том числе более 350 квадратных метров береговой полосы Уссурийского залива Японского моря, приватизация которой законодательством запрещена. Муниципалитету был причинён ущерб в размере более 100 тысяч рублей. "Большекаменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Шкотовского муниципального района... по ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий...), и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)... Уголовное дело будет направлено в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Также прокуратура отмечает, что в рамках обеспечительных мер по уголовному делу арестовано имущество обвиняемого: земельный участок, жилое здание и лодка с мотором. Экс-глава района также обвиняется в том, что с октября по декабрь 2020 года незаконно предоставил в собственность юридическому лицу земельный участок стоимостью более 2,5 миллиона рублей и площадью более 130 гектаров из категории земель сельхозназначения по цене выкупа около 380 тысяч рублей. Но организация не смогла оформить его в собственность из-за допущенных юрлицом нарушений в сфере землепользования по аренде земельного участка. "Кроме того, Большекаменский межрайонный прокурор в судебном порядке добивается возвращения в муниципальную собственность земельного участка, незаконно оформленного обвиняемым, и сноса возведенных на нем построек", - сообщают в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20221226/nalogi-1841343709.html

https://ria.ru/20221223/delo-1840847568.html

https://ria.ru/20221214/deputat-1838555130.html

россия

шкотовский район

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, шкотовский район, японское море, виктор михайлов