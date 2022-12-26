https://ria.ru/20221226/zasedanie-1841398803.html

Южная Корея не стала созывать заседание Совбеза из-за атак дронов из КНДР

Южная Корея не стала созывать заседание Совбеза из-за атак дронов из КНДР - РИА Новости, 26.12.2022

Южная Корея не стала созывать заседание Совбеза из-за атак дронов из КНДР

Южная Корея не стала созывать экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с проникновением дронов КНДР на свою территорию, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:01

2022-12-26T14:01

2022-12-26T14:01

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южная корея

сеул

технологии

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СЕУЛ, 26 дек – РИА Новости. Южная Корея не стала созывать экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) в связи с проникновением дронов КНДР на свою территорию, сообщает южнокорейское агентство News1 со ссылкой на чиновника из президентской администрации. По его словам, которые приводит агентство, реагирование на вторжение беспилотников "производилось под руководством Управления национальной безопасности" при президенте Южной Кореи. Сам президентский офис не стал созывать экстренное заседание СНБ. Ранее сообщалось, что в понедельник пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи. По данным военных, это были дроны малого масштаба, с размахом крыльев в два метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения БПЛА. Южнокорейские военные с вертолетов выпустили по ним около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но не смогли сбить дроны. Сообщается, что один из пяти беспилотников проник на территорию Южной Кореи в районе между Кимпхо и Пхачжу и спустился вплоть до северного района Сеула, после чего вернулся в КНДР. Еще четыре беспилотника проникли с западной стороны острова Канхвадо и оставались в том же районе. Военные Южной Кореи предполагают, что они были нужны для отвлечения внимания. После они исчезли с радаров военных и более не появлялись. Точное время возвращения дронов на территорию КНДР анализируется. Предполагается, что они находились в воздушном пространстве Южной Кореи как минимум семь часов.

https://ria.ru/20221226/koreya-1841390175.html

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в мире, южная корея, сеул, технологии