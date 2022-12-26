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Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат - РИА Новости, 26.12.2022
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Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат - РИА Новости, 26.12.2022
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат
Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:18
2022-12-26T03:18
россия
общество
зарплата
зарплаты
it-компании
строительство
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.Гонка зарплат, как отметил специалист, продолжится в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере.По словам Дударева, особая нехватка персонала будет наблюдаться в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.Кроме того, эксперт напомнил, что в данный момент происходит переориентация России на Восток. Поэтому специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.
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россия, общество, зарплата, зарплаты, it-компании, строительство
Россия, Общество, Зарплата, Зарплаты, IT-компании, Строительство
03:18 26.12.2022
 
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат

HR-специалист Дударев предрек гонку зарплат в 2023 году в IT-сфере и строительной отрасли

© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Fotolia / Production Perig
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
Гонка зарплат, как отметил специалист, продолжится в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере.
По словам Дударева, особая нехватка персонала будет наблюдаться в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.
Кроме того, эксперт напомнил, что в данный момент происходит переориентация России на Восток. Поэтому специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.
Расчет - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 01:11
Юрист разъяснила, кому и за что могут снизить зарплату за месяц
 
РоссияОбществоЗарплатаЗарплатыIT-компанииСтроительство
 
 
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