https://ria.ru/20221226/zarplata-1841263512.html
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат - РИА Новости, 26.12.2022
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат
Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T03:18
2022-12-26T03:18
2022-12-26T03:18
россия
общество
зарплата
зарплаты
it-компании
строительство
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.Гонка зарплат, как отметил специалист, продолжится в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере.По словам Дударева, особая нехватка персонала будет наблюдаться в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.Кроме того, эксперт напомнил, что в данный момент происходит переориентация России на Восток. Поэтому специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.
https://ria.ru/20221222/zarplata-1840399871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, зарплата, зарплаты, it-компании, строительство
Россия, Общество, Зарплата, Зарплаты, IT-компании, Строительство
Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат
HR-специалист Дударев предрек гонку зарплат в 2023 году в IT-сфере и строительной отрасли