https://ria.ru/20221226/zarplata-1841263512.html

Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат

Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат - РИА Новости, 26.12.2022

Названы профессии, в которых в 2023 году произойдет гонка зарплат

Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T03:18

2022-12-26T03:18

2022-12-26T03:18

россия

общество

зарплата

зарплаты

it-компании

строительство

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Увеличение заработных плат возможно в секторах, которые испытывают острый дефицит кадров, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.Гонка зарплат, как отметил специалист, продолжится в IT и строительной отраслях, а также в транспортной и управленческой сфере.По словам Дударева, особая нехватка персонала будет наблюдаться в сферах, где необходимы рабочие руки, инженеры, представители технических и медицинских специальностей, социальные работники, сотрудники производственной и сельскохозяйственной отраслей.Кроме того, эксперт напомнил, что в данный момент происходит переориентация России на Восток. Поэтому специалисты со знанием китайского и арабского языков в следующем году будут особо востребованы.

https://ria.ru/20221222/zarplata-1840399871.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, общество, зарплата, зарплаты, it-компании, строительство