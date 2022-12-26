https://ria.ru/20221226/zapiska-1841479873.html

СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку

СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку

Жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей, оставила две записки. Об этом сообщил портал E1.ru. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:56

2022-12-26T17:56

2022-12-26T17:56

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей, оставила две записки. Об этом сообщил портал E1.ru.По информации издания, она написала письма для мужа и родственников, в которых объяснила мотивы преступления. Родные подозреваемой вызвали полицию, как только получили записку.Ранее местные газеты сообщили, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы из-за того, что в них "вселились бесы". Следственный комитет возбудил уголовное дело.По словам источника РИА Новости, подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить данные СМИ, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.

https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург