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СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку
СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку
Жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей, оставила две записки. Об этом сообщил портал E1.ru. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:56
2022-12-26T17:56
2022-12-26T17:56
происшествия
екатеринбург
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей, оставила две записки. Об этом сообщил портал E1.ru.По информации издания, она написала письма для мужа и родственников, в которых объяснила мотивы преступления. Родные подозреваемой вызвали полицию, как только получили записку.Ранее местные газеты сообщили, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы из-за того, что в них "вселились бесы". Следственный комитет возбудил уголовное дело.По словам источника РИА Новости, подозреваемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить данные СМИ, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.
https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
СМИ: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку
E1.ru: подозреваемая в убийстве троих детей оставила записку