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В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО - РИА Новости, 26.12.2022
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В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО
В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО - РИА Новости, 26.12.2022
В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО
Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из столичного СИЗО до вступления приговора в законную... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T22:47
2022-12-26T22:47
происшествия
илья яшин
алексей мельников
москва
россия
буча
онк
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из столичного СИЗО до вступления приговора в законную силу, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве", - сказал Мельников журналистам. Он напомнил, что правозащитники навещали Яшина* дважды. Жалоб от него на условия содержания в СИЗО не поступало. По словам Мельникова, Яшин* этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика "не редкость". Ранее суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Установлено, что в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html
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происшествия, илья яшин, алексей мельников, москва, россия, буча, онк, уфсин по москве
Происшествия, Илья Яшин, Алексей Мельников, Москва, Россия, Буча, ОНК, УФСИН по Москве
22:47 26.12.2022
 
В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО

ОНК: осужденного за фейки о российской армии Яшина этапировали из московского СИЗО

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкИлья Яшин в Мещанском суде Москвы
Илья Яшин в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Илья Яшин в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из столичного СИЗО до вступления приговора в законную силу, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве", - сказал Мельников журналистам.
Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Он напомнил, что правозащитники навещали Яшина* дважды. Жалоб от него на условия содержания в СИЗО не поступало.
По словам Мельникова, Яшин* этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика "не редкость".
Ранее суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Установлено, что в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.
Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 15:34
Грозева обвинили в распространении фейков об армии, сообщил источник
 
ПроисшествияИлья ЯшинАлексей МельниковМоскваРоссияБучаОНКУФСИН по Москве
 
 
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