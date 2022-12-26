https://ria.ru/20221226/yashin-1841533168.html

В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО

В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО - РИА Новости, 26.12.2022

В ОНК заявили, что Яшина* этапировали из московского СИЗО

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из столичного СИЗО до вступления приговора в законную... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:47

2022-12-26T22:47

2022-12-26T22:47

происшествия

илья яшин

алексей мельников

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россия

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уфсин по москве

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина*, осужденного за фейки о российской армии, этапировали из столичного СИЗО до вступления приговора в законную силу, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "Илья Яшин* этапирован из Москвы в другой субъект Российской Федерации. Ранее он находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве", - сказал Мельников журналистам. Он напомнил, что правозащитники навещали Яшина* дважды. Жалоб от него на условия содержания в СИЗО не поступало. По словам Мельникова, Яшин* этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда, и такая практика "не редкость". Ранее суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Установлено, что в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. Сам Яшин* заявлял, что приводил разные точки зрения и просто "публично сомневался в официальной позиции Минобороны". Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221219/diskreditatsiya-1839778810.html

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москва

россия

буча

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, илья яшин, алексей мельников, москва, россия, буча, онк, уфсин по москве