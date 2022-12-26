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В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС - РИА Новости, 26.12.2022
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В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС
В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС - РИА Новости, 26.12.2022
В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС
Угроза ЧС техногенного характера объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова в связи с наносом грунта в устье реки Быстрая в акватории морского порта Ялты... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:50
2022-12-26T19:50
сергей аксенов (политик)
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Угроза ЧС техногенного характера объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова в связи с наносом грунта в устье реки Быстрая в акватории морского порта Ялты из-за ливней и паводков. Границами территории ЧС объявлена акватория Ялтинского торгового порта, а именно акватории у причалов №3 и №4. Поясняется, что скопление грунта представляет угрозу для судоходства. Вынос большого количества грунта, камней из русла рек Быстрая (Дерекойка) и Учан-Су произошли во время сильного паводка в июне 2021 года, а также летом 2022 года. Власти Ялты предприняли мероприятия по очистке захламленных за десятилетия русел рек в 2022 году. Морская прибрежная акватория в устье рек на данный момент остается неочищенной.
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ялта
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сергей аксенов (политик), ялта, республика крым, происшествия
Сергей Аксенов (политик), Ялта, Республика Крым, Происшествия
19:50 26.12.2022
 
В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС

В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС из-за наноса грунта

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкМаяк городского порта Ялты в акватории Черного моря
Маяк городского порта Ялты в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Маяк городского порта Ялты в акватории Черного моря. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Угроза ЧС техногенного характера объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова в связи с наносом грунта в устье реки Быстрая в акватории морского порта Ялты из-за ливней и паводков.
"Отнести ситуацию, сложившуюся в акватории пассажирского комплекса филиала государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымские морские порты" "Ялтинский торговый порт", к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы Крыма.
Границами территории ЧС объявлена акватория Ялтинского торгового порта, а именно акватории у причалов №3 и №4. Поясняется, что скопление грунта представляет угрозу для судоходства.
Вынос большого количества грунта, камней из русла рек Быстрая (Дерекойка) и Учан-Су произошли во время сильного паводка в июне 2021 года, а также летом 2022 года. Власти Ялты предприняли мероприятия по очистке захламленных за десятилетия русел рек в 2022 году. Морская прибрежная акватория в устье рек на данный момент остается неочищенной.
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 08:48
В Приамурье определили зоны затоплений, где запретят строить жилье
 
Сергей Аксенов (политик)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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