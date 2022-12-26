https://ria.ru/20221226/yalta-1841510550.html

В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС

В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС - РИА Новости, 26.12.2022

В акватории порта Ялты объявили угрозу техногенной ЧС

Угроза ЧС техногенного характера объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова в связи с наносом грунта в устье реки Быстрая в акватории морского порта Ялты... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:50

2022-12-26T19:50

2022-12-26T19:50

сергей аксенов (политик)

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Угроза ЧС техногенного характера объявлена указом главы Крыма Сергея Аксенова в связи с наносом грунта в устье реки Быстрая в акватории морского порта Ялты из-за ливней и паводков. Границами территории ЧС объявлена акватория Ялтинского торгового порта, а именно акватории у причалов №3 и №4. Поясняется, что скопление грунта представляет угрозу для судоходства. Вынос большого количества грунта, камней из русла рек Быстрая (Дерекойка) и Учан-Су произошли во время сильного паводка в июне 2021 года, а также летом 2022 года. Власти Ялты предприняли мероприятия по очистке захламленных за десятилетия русел рек в 2022 году. Морская прибрежная акватория в устье рек на данный момент остается неочищенной.

https://ria.ru/20221205/priamure-1836317787.html

ялта

республика крым

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сергей аксенов (политик), ялта, республика крым, происшествия