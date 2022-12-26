https://ria.ru/20221226/wednesday-1841448817.html

Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"

Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй" - РИА Новости, 26.12.2022

Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"

Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:16

2022-12-26T17:16

2022-12-26T17:16

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тим бертон

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. Они хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, чьи картины оживают, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой. "Для нас этот сериал также очень важен с точки зрения женской дружбы Уэнсдэй и Энид", — уточняет Гоф. Еще одно направление — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй. Спин-офф культовой "Семейки Аддамс" вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. Часть серий снял Тим Бертон. В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и других. У Уэнсдэй дар ясновидения. Она училась управлять своими способностями и искала монстра, убивающего студентов Невермор.

https://ria.ru/20221214/wednesday-1838606916.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тим бертон