https://ria.ru/20221226/wednesday-1841448817.html
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй" - РИА Новости, 26.12.2022
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:16
2022-12-26T17:16
2022-12-26T17:16
культура
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тим бертон
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. Они хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, чьи картины оживают, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой. "Для нас этот сериал также очень важен с точки зрения женской дружбы Уэнсдэй и Энид", — уточняет Гоф. Еще одно направление — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй. Спин-офф культовой "Семейки Аддамс" вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. Часть серий снял Тим Бертон. В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и других. У Уэнсдэй дар ясновидения. Она училась управлять своими способностями и искала монстра, убивающего студентов Невермор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, тим бертон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тим Бертон
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет
The Hollywood Reporter.
Они хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, чьи картины оживают, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой.
"Для нас этот сериал также очень важен с точки зрения женской дружбы Уэнсдэй и Энид", — уточняет Гоф.
Еще одно направление — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй.
Спин-офф культовой "Семейки Аддамс" вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. Часть серий снял Тим Бертон.
В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и других. У Уэнсдэй дар ясновидения. Она училась управлять своими способностями и искала монстра, убивающего студентов Невермор.