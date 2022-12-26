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Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй" - РИА Новости, 26.12.2022
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Культура
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Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй" - РИА Новости, 26.12.2022
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"
Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:16
2022-12-26T17:16
культура
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter. Они хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, чьи картины оживают, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой. "Для нас этот сериал также очень важен с точки зрения женской дружбы Уэнсдэй и Энид", — уточняет Гоф. Еще одно направление — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй. Спин-офф культовой "Семейки Аддамс" вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. Часть серий снял Тим Бертон. В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и других. У Уэнсдэй дар ясновидения. Она училась управлять своими способностями и искала монстра, убивающего студентов Невермор.
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новости культуры, кино и сериалы, тим бертон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тим Бертон
17:16 26.12.2022
 
Шоураннеры рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"

Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй"

© Netflix (2022)Кадр из сериала "Уэнсдэй"
Кадр из сериала Уэнсдэй
© Netflix (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Шоураннеры Аль Гоф и Майлз Миллар рассказали о планах на второй сезон "Уэнсдэй", если проект продлят, пишет The Hollywood Reporter.
Они хотели бы исследовать и усложнить отношения между учениками Академии Невермор — Уэнсдэй, Ксавье, чьи картины оживают, оборотнем Энид и сиреной Бьянкой.
"Для нас этот сериал также очень важен с точки зрения женской дружбы Уэнсдэй и Энид", — уточняет Гоф.
Еще одно направление — продолжать изучать отношения матери и дочери, Мортиши и Уэнсдэй.
Спин-офф культовой "Семейки Аддамс" вышел на стриминговой платформе Netflix 23 ноября. Часть серий снял Тим Бертон.
В шоу рассказывается о том, как дочь Мортиши и Гомеса попала в школу, где когда-то учились ее родители. В пансионе собрались дети аутсайдеров — сирен, оборотней, горгон и других. У Уэнсдэй дар ясновидения. Она училась управлять своими способностями и искала монстра, убивающего студентов Невермор.
Кадр из сериала Уэнсдэй
14 декабря, 15:03Культура
Новый сериал Тима Бертона стал третьим по числу просмотров на Netflix
 
КультураНовости культурыКино и сериалыТим Бертон
 
 
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