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Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации - РИА Новости, 26.12.2022
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Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации
Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации - РИА Новости, 26.12.2022
Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации
Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:09
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происшествия
москва
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Матюшкину вменяют получение взятки в особо крупном размере.Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере. Для него следствие просит избрать домашний арест. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Ведомство оказывает необходимое содействие при проведении следственных действий. При этом в организации провели выемку документов."Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям", — отметило агентство.При этом в организации опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
18:09 26.12.2022 (обновлено: 18:24 26.12.2022)
 
Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации

Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации Матюшкина

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Матюшкину вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:38
Экс-чиновника Росавиации задержали по подозрению во взяточничестве
Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере. Для него следствие просит избрать домашний арест.
Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
"Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования", — сообщили в авиационном агентстве.
Ведомство оказывает необходимое содействие при проведении следственных действий. При этом в организации провели выемку документов.
"Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям", — отметило агентство.
При этом в организации опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько.
Деньги в конверте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.11.2017
7 ноября 2017, 19:17
В Москве возбудили дело против чиновника Росавиации за получение взятки
 
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