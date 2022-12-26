https://ria.ru/20221226/vzyatka-1841483059.html

Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации

Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации - РИА Новости, 26.12.2022

Суд рассматривает арест замглавы управления цифровизации Росавиации

Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:09

2022-12-26T18:09

2022-12-26T18:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об аресте замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Матюшкину вменяют получение взятки в особо крупном размере.Вместе с ним по делу проходит Иван Ларионов, ему вменяется дача взятки в особо крупном размере. Для него следствие просит избрать домашний арест. Подробностями фабулы дела и комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Ведомство оказывает необходимое содействие при проведении следственных действий. При этом в организации провели выемку документов."Данное задержание никоим образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям", — отметило агентство.При этом в организации опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства Александра Нерадько.

https://ria.ru/20221011/vzyatki-1823220480.html

https://ria.ru/20171107/1508348292.html

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва