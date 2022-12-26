https://ria.ru/20221226/vuzy-1841324838.html

Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки

Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки - РИА Новости, 26.12.2022

Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки

Более 2 миллиардов рублей получат 15 российских вузов на развитие кооперации университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:39

2022-12-26T11:39

2022-12-26T11:43

наука

вузы

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

общество

валерий фальков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594770202_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a278a8e17090756e03a23639022c38ec.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей получат 15 российских вузов на развитие кооперации университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, сообщается на сайте Минобрнауки России. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в течение трех лет получатели субсидии создадут технологии и новые производства в сферах авиа- и судостроения, микроэлектроники, сельского хозяйства, новых и композитных материалов, робототехники, фармацевтики, аддитивных и лазерных технологий. "Правительство Российской Федерации оказывает беспрецедентные меры поддержки, которые позволяют обеспечить прямой путь от лабораторного образца до конвейера. Одна из них — конкурс, направленный на создание кооперации науки и промышленности. За более чем 10 лет из государственного бюджета на реализацию совместных проектов было направлено около 65 миллиардов рублей. При этом доля софинансирования со стороны промышленных партнеров составила порядка 80 миллиардов рублей", — сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что первую часть финансирования проекты-победители получат уже в 2023 году.

https://ria.ru/20221220/nauka-1839908518.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вузы, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, валерий фальков