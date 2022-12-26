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Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки - РИА Новости, 26.12.2022
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Наука
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Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки
Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки - РИА Новости, 26.12.2022
Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки
Более 2 миллиардов рублей получат 15 российских вузов на развитие кооперации университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:39
2022-12-26T11:43
наука
вузы
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
общество
валерий фальков
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей получат 15 российских вузов на развитие кооперации университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, сообщается на сайте Минобрнауки России. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в течение трех лет получатели субсидии создадут технологии и новые производства в сферах авиа- и судостроения, микроэлектроники, сельского хозяйства, новых и композитных материалов, робототехники, фармацевтики, аддитивных и лазерных технологий. "Правительство Российской Федерации оказывает беспрецедентные меры поддержки, которые позволяют обеспечить прямой путь от лабораторного образца до конвейера. Одна из них — конкурс, направленный на создание кооперации науки и промышленности. За более чем 10 лет из государственного бюджета на реализацию совместных проектов было направлено около 65 миллиардов рублей. При этом доля софинансирования со стороны промышленных партнеров составила порядка 80 миллиардов рублей", — сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что первую часть финансирования проекты-победители получат уже в 2023 году.
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вузы, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, общество, валерий фальков
Наука, Вузы, Навигатор абитуриента, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Общество, Валерий Фальков
11:39 26.12.2022 (обновлено: 11:43 26.12.2022)
 

Минобрнауки: более 2 млрд рублей получат 15 вузов на развитие науки

© Depositphotos.com / KzenonИнженеры в лаборатории
Инженеры в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Depositphotos.com / Kzenon
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей получат 15 российских вузов на развитие кооперации университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, сообщается на сайте Минобрнауки России.

"Пятнадцать российских вузов и институтов получат 2,4 миллиарда рублей на развитие кооперации науки и промышленности. Определены получатели субсидий из федерального бюджета на развитие кооперации российских университетов, научных учреждений и организаций реального сектора экономики для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств. Сумма субсидии составит 2,4 миллиарда рублей. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", — говорится в сообщении.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в течение трех лет получатели субсидии создадут технологии и новые производства в сферах авиа- и судостроения, микроэлектроники, сельского хозяйства, новых и композитных материалов, робототехники, фармацевтики, аддитивных и лазерных технологий.
"Правительство Российской Федерации оказывает беспрецедентные меры поддержки, которые позволяют обеспечить прямой путь от лабораторного образца до конвейера. Одна из них — конкурс, направленный на создание кооперации науки и промышленности. За более чем 10 лет из государственного бюджета на реализацию совместных проектов было направлено около 65 миллиардов рублей. При этом доля софинансирования со стороны промышленных партнеров составила порядка 80 миллиардов рублей", — сказал Фальков, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что первую часть финансирования проекты-победители получат уже в 2023 году.
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НаукаВузыНавигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияОбществоВалерий Фальков
 
 
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