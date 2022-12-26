https://ria.ru/20221226/vsu-1841521055.html

СМИ: украинские военные сдаются русским при первой же возможности

СМИ: украинские военные сдаются русским при первой же возможности - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: украинские военные сдаются русским при первой же возможности

Украинские военные проходят военную службу в тяжелейших условиях, поэтому сдаются россиянам при первой же возможности, написал обозреватель польской газеты NDP... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:55

2022-12-26T20:55

2022-12-26T22:15

политика

валерий залужный

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные проходят военную службу в тяжелейших условиях, поэтому сдаются россиянам при первой же возможности, написал обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.По его словам, киевские власти и военное руководство хотят принять более жесткий закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения армии, которая полностью деморализована и дезориентирована. Однако новая карательная мера лишь усугубит ситуацию в ВСУ и даст некомпетентным командирам беспрецедентную возможность шантажировать подчиненных и отдавать любой бесчеловечный приказ, предположил Тохман.Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о необходимости усиления ответственности солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это восстановит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход с поля боя.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины