20:55 26.12.2022 (обновлено: 22:15 26.12.2022)
СМИ: украинские военные сдаются русским при первой же возможности
Обозреватель NDP Тохман: военные ВСУ сдаются в плен из-за невыносимых условий службы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украинские военные проходят военную службу в тяжелейших условиях, поэтому сдаются россиянам при первой же возможности, написал обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман.
"Солдаты живут в ужасных условиях и массово погибают — прежде всего по вине собственных командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива. Естественно, что голодные и дезориентированные украинские солдаты, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности", — отметил автор.
По его словам, киевские власти и военное руководство хотят принять более жесткий закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения армии, которая полностью деморализована и дезориентирована. Однако новая карательная мера лишь усугубит ситуацию в ВСУ и даст некомпетентным командирам беспрецедентную возможность шантажировать подчиненных и отдавать любой бесчеловечный приказ, предположил Тохман.
Ранее главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный заявил о необходимости усиления ответственности солдат за дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. По его мнению, это восстановит дисциплину в войсках и позволит предотвратить самовольный уход с поля боя.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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