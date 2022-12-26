https://ria.ru/20221226/vorobev-1841508461.html

Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы

Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы - РИА Новости, 26.12.2022

Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы

Искусственный интеллект – перспективная разработка, которая поможет сэкономить средства бюджета Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:39

2022-12-26T19:39

2022-12-26T19:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект – перспективная разработка, которая поможет сэкономить средства бюджета Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".Андрей Воробьев отметил, что использовать искусственный интеллект можно в любых сферах. С его помощью получится выявить самые нерациональные статьи расходов и устранить их. Особенно полезен он будет для сферы спорта, образования и здравоохранения."Если мы используем все современные технологии, в том числе искусственный интеллект, это позволит нам сэкономить миллиарды рублей, которые мы можем направить на очень важные направления", – заявил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев