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Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы
Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы - РИА Новости, 26.12.2022
Губернатор МО рассказал о пользе ИИ для эффективной работы
Искусственный интеллект – перспективная разработка, которая поможет сэкономить средства бюджета Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:39
2022-12-26T19:39
2022-12-26T19:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Искусственный интеллект – перспективная разработка, которая поможет сэкономить средства бюджета Подмосковья. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил телеканал "360".Андрей Воробьев отметил, что использовать искусственный интеллект можно в любых сферах. С его помощью получится выявить самые нерациональные статьи расходов и устранить их. Особенно полезен он будет для сферы спорта, образования и здравоохранения."Если мы используем все современные технологии, в том числе искусственный интеллект, это позволит нам сэкономить миллиарды рублей, которые мы можем направить на очень важные направления", – заявил Воробьев.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев