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Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана - РИА Новости, 26.12.2022
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Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана
Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана - РИА Новости, 26.12.2022
Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси, лидер фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:27
2022-12-26T12:40
иран
цены на нефть
вячеслав володин
хосейн амир абдоллахиан
тегеран (город)
москва
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев посетил республику в том числе с целью подготовки встречи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Васильев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также вопросы сотрудничества на парламентском уровне, отметили в партии в понедельник. Политики обменялись "мнениями по ситуации в ближневосточном регионе", а также обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в рамках межпарламентского сотрудничества."Володин в январе поедет в Иран, где будет встречаться с президентом", - сказал собеседник агентства.Встреча Владимира Васильева с министром иностранных дел республики Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране была ее подготовкой, отметил он.
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иран, цены на нефть, вячеслав володин, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), москва, госдума рф, единая россия, владимир василев
Иран, Цены на нефть, Вячеслав Володин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Тегеран (город), Москва, Госдума РФ, Единая Россия, Владимир Василев
12:27 26.12.2022 (обновлено: 12:40 26.12.2022)
 
Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана

Володин может посетить Иран в январе и провести встречу с президентом Раиси

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев посетил республику в том числе с целью подготовки встречи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Васильев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также вопросы сотрудничества на парламентском уровне, отметили в партии в понедельник. Политики обменялись "мнениями по ситуации в ближневосточном регионе", а также обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в рамках межпарламентского сотрудничества.
"Володин в январе поедет в Иран, где будет встречаться с президентом", - сказал собеседник агентства.
Встреча Владимира Васильева с министром иностранных дел республики Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране была ее подготовкой, отметил он.
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ИранЦены на нефтьВячеслав ВолодинХосейн Амир АбдоллахианТегеран (город)МоскваГосдума РФЕдиная РоссияВладимир Василев
 
 
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