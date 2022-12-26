https://ria.ru/20221226/volodin-1841348160.html

Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана

Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана - РИА Новости, 26.12.2022

Источник сообщил о возможной встрече Володина с президентом Ирана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси, лидер фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:27

2022-12-26T12:27

2022-12-26T12:40

иран

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вячеслав володин

хосейн амир абдоллахиан

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госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует отправиться в Иран в январе и встретиться там с президентом республики Ибрахимом Раиси, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев посетил республику в том числе с целью подготовки встречи, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Васильев и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, а также вопросы сотрудничества на парламентском уровне, отметили в партии в понедельник. Политики обменялись "мнениями по ситуации в ближневосточном регионе", а также обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в рамках межпарламентского сотрудничества."Володин в январе поедет в Иран, где будет встречаться с президентом", - сказал собеседник агентства.Встреча Владимира Васильева с министром иностранных дел республики Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране была ее подготовкой, отметил он.

https://ria.ru/20221222/gosduma-1840477395.html

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