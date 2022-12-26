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В Волгограде поздравили 100-летнего участника Сталинградской битвы из ЛНР

В Волгограде поздравили 100-летнего участника Сталинградской битвы из ЛНР - РИА Новости, 26.12.2022

В Волгограде поздравили 100-летнего участника Сталинградской битвы из ЛНР

Представители Волгограда поздравили с наступающим Новым годом 100-летнего участника Сталинградской битвы Василия Чередниченко и еще пятерых ветеранов Великой... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T00:33

2022-12-26T00:33

2022-12-26T00:33

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 26 дек - РИА Новости. Представители Волгограда поздравили с наступающим Новым годом 100-летнего участника Сталинградской битвы Василия Чередниченко и еще пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в освобожденном в период специальной военной операции Станично-Луганском районе ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. "Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом в этом году. Приезжал сюда губернатор Андрей Иванович Бочаров, было много всего сделано. Наш Андрей Иванович – Герой России, и особое внимание уделяет ветеранам", - рассказал журналистам на месте директор Волгоградского регионального информационно-логистического центра Сергей Басалаев. Он уточнил, что ветеранов Великой Отечественной в этом районе осталось всего шесть, в том числе столетний участник Сталинградской битвы Василий Чередниченко. "Мы перед Новым годом решили поздравить этих людей, их осталось очень мало, на территории Станично-Луганского района таких шесть человек, которые видели войну… Для таких людей самое главное - это внимание, тем более после того, что они пережили последние восемь лет. То, что они сейчас видят - нашу поддержку, поддержку России, поддержку Волгограда. Мы все вместе сейчас - одна страна", - сказал Басалаев. Сам же участник Сталинградской битвы сказал журналистам, что такие визиты - очень неожиданные, но и очень приятны для него, и пожелал всем мира, а бойцам на передовой - вернуться живыми к семьям. "Главное – здоровье, и чтобы живы остались ребята, которые воюют сейчас. Спасибо им большое, они бедные в окопах сидят", - сказал ветеран. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником Победы советской армии над фашистскими войсками.

https://ria.ru/20221119/stalingradskaya-1832199522.html

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общество, волгоград, россия