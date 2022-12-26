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Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.12.2022
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Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.12.2022
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя
Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:35
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общество
россия
москва
brand analytics
технологии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 мск было зафиксировано 98 жалоб. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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общество, россия, москва, brand analytics, технологии, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Brand Analytics, Технологии, Санкт-Петербург
19:35 26.12.2022 (обновлено: 19:40 26.12.2022)
 
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя

Пресс-служба "Вконтакте" сообщила, что соцсеть работает в обычном режиме после сбоя

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 18.45 мск было зафиксировано 98 жалоб. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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ОбществоРоссияМоскваBrand AnalyticsТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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