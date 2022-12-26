https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841508048.html

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.12.2022

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя

Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:35

2022-12-26T19:35

2022-12-26T19:40

общество

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brand analytics

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 мск было зафиксировано 98 жалоб. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html

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общество, россия, москва, brand analytics, технологии, санкт-петербург