https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841508048.html
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя - РИА Новости, 26.12.2022
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя
Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:35
2022-12-26T19:35
2022-12-26T19:40
общество
россия
москва
brand analytics
технологии
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в работе соцсети, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 18.45 мск было зафиксировано 98 жалоб. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_a8e5ee588b88b234b3342e9c6e779e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, brand analytics, технологии, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Brand Analytics, Технологии, Санкт-Петербург
19:35 26.12.2022 (обновлено: 19:40 26.12.2022)
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоя
Пресс-служба "Вконтакте" сообщила, что соцсеть работает в обычном режиме после сбоя