https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841495999.html

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети - РИА Новости, 26.12.2022

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:51

2022-12-26T18:51

2022-12-26T19:00

общество

технологии

brand analytics

россия

вконтакте

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 18.53 мск зафиксировано 97 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также отдельные сообщения приходят из стран Америки и Азии.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.РИА Новости направило запрос в пресс-службу соцсети.

https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, brand analytics, россия, вконтакте