https://ria.ru/20221226/vkontakte-1841495999.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети - РИА Новости, 26.12.2022
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:51
2022-12-26T18:51
2022-12-26T19:00
общество
технологии
brand analytics
россия
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765193101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ed2ced0b247deb68fa9dcd16e0813c0.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 18.53 мск зафиксировано 97 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также отдельные сообщения приходят из стран Америки и Азии.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.РИА Новости направило запрос в пресс-службу соцсети.
https://ria.ru/20221201/sboi-1835459210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765193101_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a053c05c78d8d07fa4572d43ccd833ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, brand analytics, россия, вконтакте
Общество, Технологии, Brand Analytics, Россия, ВКонтакте
18:51 26.12.2022 (обновлено: 19:00 26.12.2022)
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети
Детектор Brand Analytics зафиксировал жалобы пользователей на сбои в соцсети "ВКонтакте"