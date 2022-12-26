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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети - РИА Новости, 26.12.2022
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Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети - РИА Новости, 26.12.2022
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:51
2022-12-26T19:00
общество
технологии
brand analytics
россия
вконтакте
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.По состоянию на 18.53 мск зафиксировано 97 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также отдельные сообщения приходят из стран Америки и Азии.Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.РИА Новости направило запрос в пресс-службу соцсети.
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Кирилл Волков
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общество, технологии, brand analytics, россия, вконтакте
Общество, Технологии, Brand Analytics, Россия, ВКонтакте
18:51 26.12.2022 (обновлено: 19:00 26.12.2022)
 
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в социальной сети

Детектор Brand Analytics зафиксировал жалобы пользователей на сбои в соцсети "ВКонтакте"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис компании VK (Вконтакте) в Москве
Офис компании VK (Вконтакте) в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис компании VK (Вконтакте) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" в России и мире жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.
По состоянию на 18.53 мск зафиксировано 97 жалобы. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также отдельные сообщения приходят из стран Америки и Азии.
Пользователи жалуются на проблемы в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу соцсети.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 09:27
Россияне ночью отмечали сбои в работе YouTube и "ВКонтакте"
 
ОбществоТехнологииBrand AnalyticsРоссияВКонтакте
 
 
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