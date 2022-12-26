https://ria.ru/20221226/viza-1841328762.html

В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев

В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022

В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев

Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:53

2022-12-26T11:53

2022-12-26T11:53

туризм

новости - туризм

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников. "Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20221102/vizy-1828564832.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия