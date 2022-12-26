https://ria.ru/20221226/viza-1841328762.html
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев
Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:53
2022-12-26T11:53
2022-12-26T11:53
туризм
новости - туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников. "Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России", - сказал Решетников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев
МЭР проработает перезапуск электронной визы для повышения доступности путешествий