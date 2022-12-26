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В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
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В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев - РИА Новости, 26.12.2022
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев
Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:53
2022-12-26T11:53
туризм
новости - туризм
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников. "Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России", - сказал Решетников.
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новости - туризм, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия
11:53 26.12.2022
 
В России проработают перезапуск электронной визы для иностранцев

МЭР проработает перезапуск электронной визы для повышения доступности путешествий

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкБальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи
Бальнеологический курорт Мацеста в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Бальнеологический курорт "Мацеста" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минэкономразвития проработает перезапуск электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России, сообщил в ходе совещания с туристической отраслью министр экономического развития Максим Решетников.
"Для его увеличения (въездного турпотока - ред.) предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России", - сказал Решетников.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 09:12Туризм
В МИД заявили о намерении подготовить к запуску систему электронных виз
 
ТуризмНовости - ТуризмМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Россия
 
 
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