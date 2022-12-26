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Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге
Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.12.2022
Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге
Следственный комитет опубликовал видео из квартиры жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей десяти и 15 лет. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:27
2022-12-26T18:27
2022-12-26T21:43
происшествия
екатеринбург
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей десяти и 15 лет.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают помещение и проводят следственные мероприятия.Ранее СМИ сообщили, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы из-за того, что в них "вселились бесы". Подозреваемая оставила две записки, в которых указала мотивы преступления. СК возбудил уголовное дело.По словам источника РИА Новости, ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.
https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html
екатеринбург
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Следователи в квартире подозреваемой в убийстве детей жительницы Екатеринбурга
Работа следователей в квартире жительницы Екатеринбурга, которая убила своих детей
2022-12-26T18:27
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
18:27 26.12.2022 (обновлено: 21:43 26.12.2022)
Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге
СКР опубликовал видео из квартиры фигурантки дела об убийстве троих детей в Екатеринбурге