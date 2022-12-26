https://ria.ru/20221226/video-1841490253.html

Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге

Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.12.2022

Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве детей в Екатеринбурге

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей десяти и 15 лет. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:27

2022-12-26T18:27

2022-12-26T21:43

происшествия

екатеринбург

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из квартиры жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей десяти и 15 лет.На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают помещение и проводят следственные мероприятия.Ранее СМИ сообщили, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы из-за того, что в них "вселились бесы". Подозреваемая оставила две записки, в которых указала мотивы преступления. СК возбудил уголовное дело.По словам источника РИА Новости, ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу. При этом собеседник агентства пока не смог подтвердить, что подозреваемая — мать убитых детей: информацию проверяют. На месте происшествия также работает усиленная группа криминалистов.

https://ria.ru/20221226/prigovor-1841479011.html

екатеринбург

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи в квартире подозреваемой в убийстве детей жительницы Екатеринбурга Работа следователей в квартире жительницы Екатеринбурга, которая убила своих детей 2022-12-26T18:27 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, екатеринбург