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Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт
Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт - РИА Новости, 26.12.2022
Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт
В возрасте 58 лет скончался Ронан Вайберт, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:47
2022-12-26T17:47
2022-12-26T17:47
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В возрасте 58 лет скончался Ронан Вайберт, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера. Актер умер в госпитале во Флориде после непродолжительной болезни. Точный диагноз в публикации не называется. Вайберт родился в Кембриджшире 23 февраля 1964 года. Он учился в Королевской академии драматического искусства.Среди знаменитых проектов с его участием "Тень вампира" (2000), "Хэтфилды и Маккои" (2012), "Пианист" (2002), "Дракула" (2014), "Борджиа" (2011 — 2012), "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни" и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт
Сыгравший в "Пианисте" и "Дракуле" Ронан Вайберт скончался в возрасте 58 лет
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
В возрасте 58 лет скончался Ронан Вайберт, пишет
The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера.
Актер умер в госпитале во Флориде после непродолжительной болезни. Точный диагноз в публикации не называется.
Вайберт родился в Кембриджшире 23 февраля 1964 года. Он учился в Королевской академии драматического искусства.
Среди знаменитых проектов с его участием "Тень вампира" (2000), "Хэтфилды и Маккои" (2012), "Пианист" (2002), "Дракула" (2014), "Борджиа" (2011 — 2012), "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни" и другие.