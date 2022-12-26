https://ria.ru/20221226/vibert-1841472664.html

Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт

Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт - РИА Новости, 26.12.2022

Умер звезда фильма "Пианист" Ронан Вайберт

В возрасте 58 лет скончался Ронан Вайберт, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:47

2022-12-26T17:47

2022-12-26T17:47

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В возрасте 58 лет скончался Ронан Вайберт, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера. Актер умер в госпитале во Флориде после непродолжительной болезни. Точный диагноз в публикации не называется. Вайберт родился в Кембриджшире 23 февраля 1964 года. Он учился в Королевской академии драматического искусства.Среди знаменитых проектов с его участием "Тень вампира" (2000), "Хэтфилды и Маккои" (2012), "Пианист" (2002), "Дракула" (2014), "Борджиа" (2011 — 2012), "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни" и другие.

https://ria.ru/20221226/nikulina-1841305736.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы