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Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе - РИА Новости, 26.12.2022
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Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе
Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе - РИА Новости, 26.12.2022
Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе
Свыше 10 надгробий разрушили на кладбище в Севастополе, причастные к вандализму школьники установлены, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:00
2022-12-26T13:00
происшествия
севастополь
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Свыше 10 надгробий разрушили на кладбище в Севастополе, причастные к вандализму школьники установлены, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции города. "Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия установила повреждение более 10 могильных сооружений. На данный момент полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело за надругательство над местами захоронения. С несовершеннолетними и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.
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происшествия, севастополь, россия, республика крым
Происшествия, Севастополь, Россия, Республика Крым
13:00 26.12.2022
 
Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе

В Севастополе школьники разрушили более десяти надгробий на кладбище

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Свыше 10 надгробий разрушили на кладбище в Севастополе, причастные к вандализму школьники установлены, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции города.
"Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия установила повреждение более 10 могильных сооружений. На данный момент полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело за надругательство над местами захоронения. С несовершеннолетними и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 08:52
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ПроисшествияСевастопольРоссияРеспублика Крым
 
 
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