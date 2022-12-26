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Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе

Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе - РИА Новости, 26.12.2022

Вандалы разрушили более десяти могил на кладбище в Севастополе

Свыше 10 надгробий разрушили на кладбище в Севастополе, причастные к вандализму школьники установлены, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:00

2022-12-26T13:00

2022-12-26T13:00

происшествия

севастополь

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Свыше 10 надгробий разрушили на кладбище в Севастополе, причастные к вандализму школьники установлены, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба полиции города. "Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия установила повреждение более 10 могильных сооружений. На данный момент полицейскими установлена причастность к инциденту троих несовершеннолетних возрастом от 11 до 12 лет", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело за надругательство над местами захоронения. С несовершеннолетними и их родителями проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.

https://ria.ru/20221226/voditel-1841279697.html

севастополь

россия

республика крым

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происшествия, севастополь, россия, республика крым