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В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому - РИА Новости, 26.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221226/upts-1841489013.html
В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому
В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому - РИА Новости, 26.12.2022
В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому
Обращения Украинской православной церкви (УПЦ) к Владимиру Зеленскому из-за нарушения прав верующих не будут иметь эффекта, считает зампредседателя синодального РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:25
2022-12-26T18:25
религия
владимир зеленский
мира тэрада
вахтанг кипшидзе
латинская америка
украина
москва
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обращения Украинской православной церкви (УПЦ) к Владимиру Зеленскому из-за нарушения прав верующих не будут иметь эффекта, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Синод Украинской православной церкви призвал Зеленского не допустить принятия антиконституционных законов, направленных против УПЦ, и обеспечить в стране право на свободу совести и религии. "Нельзя сказать, что УПЦ не реагировала и не реагирует на происходящие события по притеснению прав верующих. УПЦ не раз обращалась в адрес президента Украины касательно нарушения религиозных прав. Но никакого эффекта эти обращения не возымели, и думаю, не возымеют", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что среди украинских властей доминирует та группа, которая выступает за дальнейшую дискриминацию и попрание прав украинских православных. По мнению главы правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Миры Тэрады, "Зеленский, прикрываясь борьбой с Москвой, подрывает христианскую веру, которая составляет основу украинского общества. Это историческое преступление перед Украиной, ее народом, историей", - сказала она на пресс-конференции. По ее словам, для эффективного противостояния дехристинизации Украины следует искать влиятельных союзников среди христиан на Западе и в Латинской Америке. "Я надеюсь, что привлечением внимания западных СМИ, коллег и верующих мы можем повлиять на эту ситуацию. Речь идет не только о православных, а о протестантах, католиках, среди них большой процент тех, кто выступает против гонений на христиан", - сказала она. Тэрада отметила, что, например, американские евангелисты активно выступают против социальных экспериментов и репрессий в отношении верующих. "Уверена, мы найдем сочувствующих в проблеме дехристианизации на Украине и коллективными усилиями поспособствуем тому, что Зеленский откажется от репрессивной политики в отношении служителей церкви и простых верующих", - заключила она. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". На сайте Рады опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины.
https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html
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владимир зеленский, мира тэрада, вахтанг кипшидзе, латинская америка, украина, москва, русская православная церковь, московский патриархат, украинская православная церковь
Религия, Владимир Зеленский, Мира Тэрада, Вахтанг Кипшидзе, Латинская Америка, Украина, Москва, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Украинская православная церковь
18:25 26.12.2022
 
В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому

В РПЦ считают, что обращения УПЦ к Зеленскому не возымеют эффекта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обращения Украинской православной церкви (УПЦ) к Владимиру Зеленскому из-за нарушения прав верующих не будут иметь эффекта, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Синод Украинской православной церкви призвал Зеленского не допустить принятия антиконституционных законов, направленных против УПЦ, и обеспечить в стране право на свободу совести и религии.
"Нельзя сказать, что УПЦ не реагировала и не реагирует на происходящие события по притеснению прав верующих. УПЦ не раз обращалась в адрес президента Украины касательно нарушения религиозных прав. Но никакого эффекта эти обращения не возымели, и думаю, не возымеют", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что среди украинских властей доминирует та группа, которая выступает за дальнейшую дискриминацию и попрание прав украинских православных.
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По мнению главы правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Миры Тэрады, "Зеленский, прикрываясь борьбой с Москвой, подрывает христианскую веру, которая составляет основу украинского общества. Это историческое преступление перед Украиной, ее народом, историей", - сказала она на пресс-конференции.
По ее словам, для эффективного противостояния дехристинизации Украины следует искать влиятельных союзников среди христиан на Западе и в Латинской Америке. "Я надеюсь, что привлечением внимания западных СМИ, коллег и верующих мы можем повлиять на эту ситуацию. Речь идет не только о православных, а о протестантах, католиках, среди них большой процент тех, кто выступает против гонений на христиан", - сказала она.
Тэрада отметила, что, например, американские евангелисты активно выступают против социальных экспериментов и репрессий в отношении верующих. "Уверена, мы найдем сочувствующих в проблеме дехристианизации на Украине и коллективными усилиями поспособствуем тому, что Зеленский откажется от репрессивной политики в отношении служителей церкви и простых верующих", - заключила она.
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В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
На сайте Рады опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины.
 
РелигияВладимир ЗеленскийМира ТэрадаВахтанг КипшидзеЛатинская АмерикаУкраинаМоскваРусская православная церковьМосковский ПатриархатУкраинская православная церковь
 
 
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