https://ria.ru/20221226/upts-1841489013.html

В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому

В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому - РИА Новости, 26.12.2022

В РПЦ прокомментировали обращение Украинской церкви к Зеленскому

Обращения Украинской православной церкви (УПЦ) к Владимиру Зеленскому из-за нарушения прав верующих не будут иметь эффекта, считает зампредседателя синодального РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:25

2022-12-26T18:25

2022-12-26T18:25

религия

владимир зеленский

мира тэрада

вахтанг кипшидзе

латинская америка

украина

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Обращения Украинской православной церкви (УПЦ) к Владимиру Зеленскому из-за нарушения прав верующих не будут иметь эффекта, считает зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее Синод Украинской православной церкви призвал Зеленского не допустить принятия антиконституционных законов, направленных против УПЦ, и обеспечить в стране право на свободу совести и религии. "Нельзя сказать, что УПЦ не реагировала и не реагирует на происходящие события по притеснению прав верующих. УПЦ не раз обращалась в адрес президента Украины касательно нарушения религиозных прав. Но никакого эффекта эти обращения не возымели, и думаю, не возымеют", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что среди украинских властей доминирует та группа, которая выступает за дальнейшую дискриминацию и попрание прав украинских православных. По мнению главы правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Миры Тэрады, "Зеленский, прикрываясь борьбой с Москвой, подрывает христианскую веру, которая составляет основу украинского общества. Это историческое преступление перед Украиной, ее народом, историей", - сказала она на пресс-конференции. По ее словам, для эффективного противостояния дехристинизации Украины следует искать влиятельных союзников среди христиан на Западе и в Латинской Америке. "Я надеюсь, что привлечением внимания западных СМИ, коллег и верующих мы можем повлиять на эту ситуацию. Речь идет не только о православных, а о протестантах, католиках, среди них большой процент тех, кто выступает против гонений на христиан", - сказала она. Тэрада отметила, что, например, американские евангелисты активно выступают против социальных экспериментов и репрессий в отношении верующих. "Уверена, мы найдем сочувствующих в проблеме дехристианизации на Украине и коллективными усилиями поспособствуем тому, что Зеленский откажется от репрессивной политики в отношении служителей церкви и простых верующих", - заключила она. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете в Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". На сайте Рады опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины.

https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html

https://ria.ru/20221223/prosba-1840843567.html

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