https://ria.ru/20221226/ukraina-1841468216.html

В США заявили, что Украина перестала существовать

В США заявили, что Украина перестала существовать - РИА Новости, 26.12.2022

В США заявили, что Украина перестала существовать

американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:17

2022-12-26T17:17

2022-12-26T17:23

политика

сша

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций, заявил в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.По словам Бараки, Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на стремление США и Евросоюза цинично использовать Украину в своих целях. По его словам, Запад "беззастенчиво" выкачивает и эксплуатирует ресурсы этой страны, использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221226/kiev-1841439189.html

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политика, сша, украина, донбасс