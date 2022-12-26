Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что Украина перестала существовать - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841468216.html
В США заявили, что Украина перестала существовать
В США заявили, что Украина перестала существовать - РИА Новости, 26.12.2022
В США заявили, что Украина перестала существовать
американский правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:17
2022-12-26T17:23
политика
сша
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций, заявил в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.По словам Бараки, Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на стремление США и Евросоюза цинично использовать Украину в своих целях. По его словам, Запад "беззастенчиво" выкачивает и эксплуатирует ресурсы этой страны, использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221226/kiev-1841439189.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, украина, донбасс
Политика, США, Украина, Донбасс
17:17 26.12.2022 (обновлено: 17:23 26.12.2022)
 
В США заявили, что Украина перестала существовать

Правозащитник из США Барака заявил о прекращении существования Украины как государства

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина перестала существовать как государство, так как США превратили ее в пушечное мясо для реализации собственных амбиций, заявил в Twitter американский правозащитник Аджаму Барака.

"Люди, во имя мира, мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует", — написал он.

По словам Бараки, Киев потерял свою самостоятельность в феврале 2014 года, чтобы затем стать пушечным мясом для продвижения стратегических интересов Вашингтона.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на стремление США и Евросоюза цинично использовать Украину в своих целях. По его словам, Запад "беззастенчиво" выкачивает и эксплуатирует ресурсы этой страны, использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 16:02
На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак
 
ПолитикаСШАУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала