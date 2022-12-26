https://ria.ru/20221226/ukraina-1841454237.html

Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России

Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России - РИА Новости, 26.12.2022

Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:39

2022-12-26T16:39

2022-12-26T17:20

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владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН.Пользователи посчитали, что президент Владимир Зеленский и его правительство стали требовать слишком многого от остального мира. Они посоветовали Киеву стремиться к завершению конфликта с Москвой."Вот что бывает, когда комик, который никак не может выйти из образа "бравого солдата", начинает заниматься международной политикой. Он не знает, ни что такое ООН, ни историю этой организации. Так что может попросить заменить ООН на НАТО: ему кажется, что проблему можно и так решить", — отметил Bramante."Исключая Россию из ООН, мы ввязываемся в третью мировую войну, и экологи с их климатической бомбой смогут быть спокойны, на Земле мало что останется..." — прокомментировал Dirgan.Кулеба сегодня заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Как ранее отмечал поспред Василий Небензя, страну нельзя лишить места по Уставу организации.Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве подчеркнули, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221226/sanktsii-1841449309.html

https://ria.ru/20221226/posol-1841441327.html

россия

украина

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россия, украина, оон, нато, сша, в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба