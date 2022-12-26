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Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России - РИА Новости, 26.12.2022
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Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России
Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России - РИА Новости, 26.12.2022
Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:39
2022-12-26T17:20
россия
украина
оон
нато
сша
в мире
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН.Пользователи посчитали, что президент Владимир Зеленский и его правительство стали требовать слишком многого от остального мира. Они посоветовали Киеву стремиться к завершению конфликта с Москвой."Вот что бывает, когда комик, который никак не может выйти из образа "бравого солдата", начинает заниматься международной политикой. Он не знает, ни что такое ООН, ни историю этой организации. Так что может попросить заменить ООН на НАТО: ему кажется, что проблему можно и так решить", — отметил Bramante."Исключая Россию из ООН, мы ввязываемся в третью мировую войну, и экологи с их климатической бомбой смогут быть спокойны, на Земле мало что останется..." — прокомментировал Dirgan.Кулеба сегодня заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Как ранее отмечал поспред Василий Небензя, страну нельзя лишить места по Уставу организации.Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве подчеркнули, что такое решение "не пройдет".На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221226/sanktsii-1841449309.html
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россия, украина, оон, нато, сша, в мире, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Россия, Украина, ООН, НАТО, США, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
16:39 26.12.2022 (обновлено: 17:20 26.12.2022)
 
Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России

Читатели Le Figaro обрушились на Украину за идею МИД страны исключить Россию из СБ ООН

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН.
Пользователи посчитали, что президент Владимир Зеленский и его правительство стали требовать слишком многого от остального мира. Они посоветовали Киеву стремиться к завершению конфликта с Москвой.

"Зеленский возомнил себя всемирным императором? Или он служит другим императорам? Нужно уметь сохранять разум. Даже когда вы получаете ракеты на миллиарды долларов. Установить мир на Украине — вот о чем он должен думать, а не о местах в ООН! Давайте остановим это массовое убийство", — написал AV68.

"Вот что бывает, когда комик, который никак не может выйти из образа "бравого солдата", начинает заниматься международной политикой. Он не знает, ни что такое ООН, ни историю этой организации. Так что может попросить заменить ООН на НАТО: ему кажется, что проблему можно и так решить", — отметил Bramante.
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"Исключая Россию из ООН, мы ввязываемся в третью мировую войну, и экологи с их климатической бомбой смогут быть спокойны, на Земле мало что останется..." — прокомментировал Dirgan.

"Не слишком ли многого просят украинцы? Похоже, они и их президент Зеленский своими хотелками накличут третью мировую войну. Вот так они отблагодарят за помощь: хотя многие ли из подвергшихся нападению народов получали столько поддержки от Запада?" — возмутился Une Dominique.

Кулеба сегодня заявил, что Киев намерен поставить вопрос о правомерности пребывания России в Совбезе ООН. Как ранее отмечал поспред Василий Небензя, страну нельзя лишить места по Уставу организации.
Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, назвал инициативу нереализуемой, поскольку для внесения изменений в положения ООН необходимо, чтобы их поддержали и ратифицировали две трети государств-участников, включая всех постоянных членов Совбеза. В ведомстве подчеркнули, что такое решение "не пройдет".
На постоянной основе в Совбезе состоят Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, каждая из этих стран имеет право вето. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Олеся Илащук - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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РоссияУкраинаООННАТОСШАВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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