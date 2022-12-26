https://ria.ru/20221226/ukraina-1841391307.html

Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска

Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска - РИА Новости, 26.12.2022

Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска

Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:46

2022-12-26T13:46

2022-12-26T14:00

специальная военная операция на украине

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краматорск

россия

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В пункте находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221226/ukraina-1841387699.html

краматорск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, краматорск, россия