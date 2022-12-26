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Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841391307.html
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска - РИА Новости, 26.12.2022
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:46
2022-12-26T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В пункте находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
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краматорск
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в мире, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия
13:46 26.12.2022 (обновлено: 14:00 26.12.2022)
 
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска

Минобороны: российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В пункте находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
Украинские военные на улице Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскРоссия
 
 
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