https://ria.ru/20221226/ukraina-1841391307.html
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска - РИА Новости, 26.12.2022
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:46
2022-12-26T13:46
2022-12-26T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе Краматорска ремонта и восстановления вооружения украинских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В пункте находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841387699.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Россия
13:46 26.12.2022 (обновлено: 14:00 26.12.2022)
Российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска
Минобороны: российские силы уничтожили украинский пункт ремонта в районе Краматорска