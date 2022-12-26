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Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841387699.html
Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах
Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах - РИА Новости, 26.12.2022
Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах
Сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери, сообщает украинский... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:39
2022-12-26T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери, сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. Ранее ряд украинских СМИ сообщил об участившихся случаях раздачи повесток в людных местах. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. "Он (Горбач -ред.) пояснил, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери, - говорится в статье на сайте канала. При этом Горбач заверил, что массовая раздача повесток проводится с целью уточнения данных о призывниках, а не для пополнения личного состава украинских войск. "Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", - приводит канал слова Горбача.
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826262754.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
13:39 26.12.2022 (обновлено: 13:40 26.12.2022)
 
Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах

"24 канал": Минобороны Украины заявило, что вынуждено раздавать повестки в людных местах

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на улице Артемовска (Бахмута)
Украинские военные на улице Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на улице Артемовска (Бахмута). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери, сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.
Ранее ряд украинских СМИ сообщил об участившихся случаях раздачи повесток в людных местах. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года.
"Он (Горбач -ред.) пояснил, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери, - говорится в статье на сайте канала. При этом Горбач заверил, что массовая раздача повесток проводится с целью уточнения данных о призывниках, а не для пополнения личного состава украинских войск.
"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", - приводит канал слова Горбача.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 13:56Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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