https://ria.ru/20221226/ukraina-1841387699.html

Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах

Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах - РИА Новости, 26.12.2022

Минобороны Украины признало раздачу повесток в людных местах

Сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери, сообщает украинский... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:39

2022-12-26T13:39

2022-12-26T13:40

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери, сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. Ранее ряд украинских СМИ сообщил об участившихся случаях раздачи повесток в людных местах. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. "Он (Горбач -ред.) пояснил, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери, - говорится в статье на сайте канала. При этом Горбач заверил, что массовая раздача повесток проводится с целью уточнения данных о призывниках, а не для пополнения личного состава украинских войск. "Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах", - приводит канал слова Горбача.

https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826262754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины