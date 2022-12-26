Рейтинг@Mail.ru
Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html
Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине
Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине - РИА Новости, 26.12.2022
Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине
Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:55
2022-12-26T12:55
религия
днепропетровск
лисичанск
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566428_0:468:854:948_1920x0_80_0_0_560bf2a870071ea16ef8256fbe7b7cde.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество остановить незаконные аресты священнослужителей на Украине. Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "Незаконные аресты духовенства, я думаю, такие, которые ко мне применены – избиения, давление, пытки – имеют место быть и, думаю, еще будут. Поэтому хотелось бы призвать мировое сообщество к остановке, потому что это глубокое средневековье, о котором неохота даже вспоминать и говорить в наших государствах", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине. Он отметил, что, по его мнению, репрессии против священнослужителей канонической Украинской православной церкви будут продолжаться. В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях. В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html
https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html
днепропетровск
лисичанск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566428_0:286:853:926_1920x0_80_0_0_78e4cef02578002cd376aec6db45e759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, лисичанск, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Днепропетровск, Лисичанск, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
12:55 26.12.2022
 
Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине

Освобожденный священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество остановить незаконные аресты священнослужителей на Украине.
Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 19:38Религия
Синод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога
"Незаконные аресты духовенства, я думаю, такие, которые ко мне применены – избиения, давление, пытки – имеют место быть и, думаю, еще будут. Поэтому хотелось бы призвать мировое сообщество к остановке, потому что это глубокое средневековье, о котором неохота даже вспоминать и говорить в наших государствах", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине.
Он отметил, что, по его мнению, репрессии против священнослужителей канонической Украинской православной церкви будут продолжаться.
В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Архиепископ Кипра Хризостом II и патриарх Константинопольский Варфоломей I во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 08:00Религия
"Повсюду агенты Москвы". Раскол в православии вышел на новый уровень
 
РелигияДнепропетровскЛисичанскУкраинаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала