https://ria.ru/20221226/tserkov-1841363035.html

Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине

Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине - РИА Новости, 26.12.2022

Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине

Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:55

2022-12-26T12:55

2022-12-26T12:55

религия

днепропетровск

лисичанск

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество остановить незаконные аресты священнослужителей на Украине. Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден. "Незаконные аресты духовенства, я думаю, такие, которые ко мне применены – избиения, давление, пытки – имеют место быть и, думаю, еще будут. Поэтому хотелось бы призвать мировое сообщество к остановке, потому что это глубокое средневековье, о котором неохота даже вспоминать и говорить в наших государствах", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине. Он отметил, что, по его мнению, репрессии против священнослужителей канонической Украинской православной церкви будут продолжаться. В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях. В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221220/predosterezhenie-1840104706.html

https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

днепропетровск

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днепропетровск, лисичанск, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)