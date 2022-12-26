Священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине
Освобожденный священник УПЦ призвал мировое сообщество остановить аресты клира на Украине
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Настоятель Свято-Тихвинского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко призвал мировое сообщество остановить незаконные аресты священнослужителей на Украине.
Павленко 18 апреля задержали украинские боевики, после чего он подвергся избиениям и пыткам. Больше недели он провел в Лисичанском отделении полиции, а после его перевели в изолятор Днепропетровска. Священнослужителя, по словам его адвоката, заставляли оговорить себя, чтобы он признался в якобы работе на российскую разведку, суд на Украине приговорил его к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был освобожден.
20 декабря, 19:38РелигияСинод УПЦ предостерег Зеленского от войны против Бога
"Незаконные аресты духовенства, я думаю, такие, которые ко мне применены – избиения, давление, пытки – имеют место быть и, думаю, еще будут. Поэтому хотелось бы призвать мировое сообщество к остановке, потому что это глубокое средневековье, о котором неохота даже вспоминать и говорить в наших государствах", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной нарушению прав верующих и преследованию церковнослужителей на Украине.
Он отметил, что, по его мнению, репрессии против священнослужителей канонической Украинской православной церкви будут продолжаться.
В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.