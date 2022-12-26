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Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях - РИА Новости, 26.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221226/tsennosti-1841316803.html
Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях
Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях - РИА Новости, 26.12.2022
Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:18
2022-12-26T11:18
культура
татьяна голикова
россия
вгтрк
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, а также проработать возможность увеличить число таких передач в сетке вещания, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. "Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК", АО "Первый канал" и иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами: подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ", - говорится в поручении. Согласно документу, в Совет также должна быть представлена информация о соблюдении квоты социальной рекламы. Минцифры вместе с Минкультуры, Росмолодежью, Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и Первым каналом предстоит представить предложения об увеличении в сетке вещания общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая такие ценности, как: крепкая семья, брак, многодетность. Вместе с педагогами и психологами Минцифры также изучит вопрос о целесообразности определения периода времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы.
https://ria.ru/20221027/tsennosti-1827279544.html
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татьяна голикова, россия, вгтрк
Культура, Татьяна Голикова, Россия, ВГТРК
11:18 26.12.2022
 
Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях

Минцифры и телеканалам поручено увеличить число передач и фильмов о традиционных ценностях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкТелевизионный пульт
Телевизионный пульт - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, а также проработать возможность увеличить число таких передач в сетке вещания, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК", АО "Первый канал" и иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами: подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ", - говорится в поручении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:41
Путин призвал уважать традиционные ценности
Согласно документу, в Совет также должна быть представлена информация о соблюдении квоты социальной рекламы. Минцифры вместе с Минкультуры, Росмолодежью, Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и Первым каналом предстоит представить предложения об увеличении в сетке вещания общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая такие ценности, как: крепкая семья, брак, многодетность.
Вместе с педагогами и психологами Минцифры также изучит вопрос о целесообразности определения периода времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 18:46
В основах госполитики перечислили традиционные ценности
 
КультураТатьяна ГоликоваРоссияВГТРК
 
 
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