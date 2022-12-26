Телеканалам поручили увеличить число фильмов о традиционных ценностях
Минцифры и телеканалам поручено увеличить число передач и фильмов о традиционных ценностях
Телевизионный пульт. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей, а также проработать возможность увеличить число таких передач в сетке вещания, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК", АО "Первый канал" и иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами: подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ", - говорится в поручении.
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Согласно документу, в Совет также должна быть представлена информация о соблюдении квоты социальной рекламы. Минцифры вместе с Минкультуры, Росмолодежью, Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и Первым каналом предстоит представить предложения об увеличении в сетке вещания общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, включая такие ценности, как: крепкая семья, брак, многодетность.
Вместе с педагогами и психологами Минцифры также изучит вопрос о целесообразности определения периода времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы.
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