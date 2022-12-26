https://ria.ru/20221226/trevoga-1841450144.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2022

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:26

2022-12-26T16:26

2022-12-26T16:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в 15.01 (16.01 мск). Десятью минутами ранее тревога была объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

харьковская область

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в мире, украина, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы рф