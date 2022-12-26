https://ria.ru/20221226/trevoga-1841450144.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:26
2022-12-26T16:26
2022-12-26T16:26
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Николаевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в 15.01 (16.01 мск). Десятью минутами ранее тревога была объявлена в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, николаевская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу