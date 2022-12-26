https://ria.ru/20221226/trevoga-1841336760.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:07

2022-12-26T12:07

2022-12-26T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840885939_0:0:2318:1304_1920x0_80_0_0_16f89b1668a501fe831be74e1e1f5451.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал в этих областях практически одновременно — в 11:02 (12:02 мск).Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html

украина

полтавская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, полтавская область, киев