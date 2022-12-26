https://ria.ru/20221226/trevoga-1841336760.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:07
2022-12-26T12:07
2022-12-26T14:43
специальная военная операция на украине
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полтавская область
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал в этих областях практически одновременно — в 11:02 (12:02 мск).Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит Служба безопасности Украины. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.По оценкам Киева, почти половина украинской энергосистемы выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить ее сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221224/pvo-1841143565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Киев
12:07 26.12.2022 (обновлено: 14:43 26.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу