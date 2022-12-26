https://ria.ru/20221226/transgendery-1841246431.html

Шотландия нашла путь к независимости

Шотландия нашла путь к независимости - РИА Новости, 26.12.2022

Шотландия нашла путь к независимости

В Средние века, да и позднее, вопросы войны и мира, присоединения территорий или, наоборот, земельного раздела нередко решались через династические браки и... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T08:00

2022-12-26T08:00

2022-12-26T12:32

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В Средние века, да и позднее, вопросы войны и мира, присоединения территорий или, наоборот, земельного раздела нередко решались через династические браки и последующее деторождение. Далеко не всегда вступавшие в семейный союз отвечали друг другу взаимностью, но отношения полов приносились в жертву политике. Современные деятели перешли на новый гендерный уровень решения вопросов государственного строительства. Власти Шотландии, не имея юридической возможности выйти из состава Соединенного Королевства, решили отделиться от опостылевшей Англии, приняв свой закон о смене пола.Стратегическое решение далось шотландским парламентариям с большим трудом. Противники законопроекта отчаянно пытались его остановить. Приходилось голосовать за каждый пункт, и обсуждение растянулось на двое суток. У стен парламента гудела недовольная толпа. В ряды зрителей просочились активистки-феминистки. Одна из них в лучших традициях британских суфражисток оголила нижнюю часть тела со словами: "Если вы хотите быть пристойными, то я буду непристойной". Закон был принят большинством голосов: 86 против 39.Ключевыми пунктами шотландской "гендерной революции" стали разрешение менять пол в 16 лет без медицинского освидетельствования и сокращение срока "пребывания в новой гендерной идентичности" с двух лет до трех месяцев. Все это противоречит законам, действующим на остальной части Соединенного Королевства: в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе. Таким образом, Эдинбург бросил Лондону перчатку, предлагая поучаствовать в очередной политической дуэли.Не смея покушаться на права трансгендеров — на Западе это сейчас самоубийственно, — лондонские издания принялись отбивать коварный выпад шотландцев с помощью доступных им аргументов и средств. Критики нового закона уверяют всех в том, что обвиняемые в совершении преступлений сексуального характера теперь будут массово объявлять себя трансгендерами. В результате к насильникам-мужчинам в судах придется обращаться как к женщинам, заключенные будут требовать перевода из мужских в женские тюрьмы, кроме того, Шотландию ждет "трансгендерный" туризм.Гендерная эскалация со стороны Эдинбурга — дело сугубо политическое, и британскому правительству в любом случае придется реагировать. В кабинете министров Сунака хотели бы заблокировать шотландский законопроект, не допустив, чтобы его подписал король Карл III. Но гендерные вопросы относятся к компетенции шотландского парламента, поэтому юристы в Лондоне сейчас пытаются срочно обнаружить противоречия с другими законами королевства. В Эдинбурге обещают внимательно следить за тем, чтобы Лондон не нарушил конституционные права шотландцев.Лидер оппозиционной партии лейбористов Кир Стармер призвал к тому, чтобы на всей территории Великобритании действовал закон, идентичный шотландскому. Идею обласкали в Евросоюзе — комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович приветствовала решение шотландских парламентариев, добавив, что уже девять из 27 стран Евросоюза утвердили аналогичные законопроекты. Среди отличившихся конгресс Испании, утвердивший право детей свободно менять пол с 16 лет. С 14 до 16 лет для этого требуется согласие родителей, с 12 до 14 необходимо одобрение суда. До 12 лет пол менять запрещено, но такие дети могут сменить имя и потребовать, чтобы к ним обращались в соответствии с их выбором.Однако испанские активисты считают, что этого мало: они намерены добиваться снятия каких бы то ни было возрастных ограничений. И мало кто в Европе сегодня рискует спорить с такими "прогрессивными" идеями. В испанском законе о трансгендерах отдельно прописана система наказаний за его нарушения. Например, за отказ в принятии на работу или предоставлении жилья в аренду трансгендерам, как и приверженцам нетрадиционной сексуальной ориентации, нарушителю грозит штраф от десяти до 150 тысяч евро.Противникам трансгендерного наступления озвучить свои мысли сегодня непросто. За робкую попытку выступить в защиту сохранения "хоть чего-то женского" в Британии заклевали писательницу Джоан Роулинг, от нее отреклись даже экранные "дети" — актеры, получившие известность благодаря ролям в фильмах о Гарри Поттере. Журналистка Хедли Фриман была вынуждена уволиться из газеты Guardian, в которой проработала почти четверть века. Она утверждает, что ей запрещали публиковать материалы, бросающие тень на ЛГБТ-организации: "У меня никогда не возникало проблем с публикациями интервью активистов, защищающих права трансгендеров, но представлять противоположную точку зрения было запрещено".Журналистке запретили освещать скандал вокруг благотворительной организации Mermaids ("Русалочки"), "поддерживающей трансгендерных, небинарных и других детей с гендерными изменениями". Выяснилось, что один из попечителей этого фонда, приглашенный профессор Лондонской школы экономики Джейкоб Брислоу, был связан с организацией, которая добивается "правды и достоинства" для педофилов. "Русалочки" отправляли задумавшимся о смене пола несовершеннолетним девушкам эластичные повязки для сдавливания груди. На вебсайте фонда публиковались материалы о том, что блокираторы полового развития являются безопасными препаратами, и давались советы детям в возрасте от 12 до 15 лет, как раздобыть средства для гормональной терапии. Деятельностью "Русалочек" заинтересовалась комиссия по благотворительным организациям. Вероятность закрытия фонда ничтожно мала — это может вызвать гнев защитников прав сексуальных меньшинств, чего британские политики очень боятся.В ходу "инклюзивность" — принятие всего, каким бы это все ни казалось ужасным. Национальная система здравоохранения Великобритании сегодня жалуется на нехватку средств и в то же время готова потратить 100 тысяч фунтов стерлингов на программу подготовки персонала родильных отделений, чтобы они могли обслуживать трансгендерных рожениц-мужчин. Акушеркам предлагается изменить привычный лексикон: вместо "кормления грудью" следует говорить "выдача молока", избегать слов "женщина" и "мать", заменив их на "рожающих людей".Из политических салонов и больничных палат скользкая тема добралась до англиканской церкви. Во время воскресного богослужения в часовне Тринити-колледжа Кэмбриджского университета приглашенный исследователь Джошуа Хит представил пастве несколько полотен Средневековья и эпохи Ренессанса, посвященных распятию Христа. Исследователь обратил внимание аудитории на боковую рану на теле Иисуса на картине голландского художника Жана Малуэля и предположил, что она сознательно изолирована, "чтобы выглядела как вагина". Джошуа Хит привел еще несколько подтверждающих его версию аргументов, используя другие полотна, и заключил свое выступление словами: "В этих работах тело Христа представлено одновременно и как мужское, и как женское, и если его тело объединяет оба пола, значит, оно также может считаться телом трансгендера". Прихожане были в шоке. По свидетельствам очевидцев, после такой проповеди в часовне слышались крики "Ересь!", кто-то уходил в слезах. Скандальная история на этом не закончилась. Декан Тринити-колледжа Майкл Бэннер заявил, что утверждение о том, что Иисус Христос мог быть трансгендером, имеет право на жизнь: "Я считаю, что рассуждения на эту тему вполне обоснованны, даже если кто-то не согласен с такой интерпретацией художественных образов и с попыткой связать с современными вопросами трансексуальности".Широта взглядов научного сообщества Британии общеизвестна. Проблема в том, что эти лихие мысли вовсю используют политики, облачая их в законы, которые потом необходимо исполнять всем остальным независимо от того, разделяют они или нет предлагаемые нововведения. Шотландские парламентарии могут сколько угодно считать, что, приняв свой "трансгендерный" закон, они показали всем свою независимость. На самом деле они просто перехватили инициативу у англичан, к тому же временно. Так что проводить гендерную границу шотландцам не имеет смысла — им отделяться не от кого.

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авторы, шотландия, великобритания, в мире, эдинбург (город), европа, карл iii