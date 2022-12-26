Компания Hitachi передала Украине 52 трансформатора
Компания Hitachi предоставила Украине 52 трансформатора собственного производства
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинская энергокомпания "ДТЭК" в понедельник сообщила, что совместно с Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland доставила на территорию Украины 52 трансформатора для замены поврежденного оборудования и восстановления электроснабжения страны.
"Благодаря совместным усилиям группы "ДТЭК" и Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland на Украину прибыли 52 трансформатора для восстановления электроснабжения. Новые трансформаторы, которые крайне необходимы для быстрого возвращения света в домах украинцев, должны заменить поврежденные российскими ракетами и дронами", - говорится в сообщении "ДТЭК" в соцсети Facebook*.
По информации энергокомпании, "это беспрецедентная помощь и поддержка от международного партнера Hitachi Energy", поскольку собственное производство трансформаторов компания наладила таким образом, что "заказ для Украины стал самым приоритетным". Сообщается, что необходимое оборудование было изготовлено и поставлено в три раза быстрее заранее заявленных сроков.
Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может занять до полугода. В свою очередь, глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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