https://ria.ru/20221226/transformatory-1841519840.html

Компания Hitachi передала Украине 52 трансформатора

Компания Hitachi передала Украине 52 трансформатора - РИА Новости, 26.12.2022

Компания Hitachi передала Украине 52 трансформатора

Украинская энергокомпания "ДТЭК" в понедельник сообщила, что совместно с Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland доставила на территорию Украины 52... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:36

2022-12-26T20:36

2022-12-26T20:36

в мире

технологии

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

дтэк

укрэнерго

hitachi, ltd.

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинская энергокомпания "ДТЭК" в понедельник сообщила, что совместно с Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland доставила на территорию Украины 52 трансформатора для замены поврежденного оборудования и восстановления электроснабжения страны. "Благодаря совместным усилиям группы "ДТЭК" и Hitachi Energy Ukraine и Hitachi Energy Poland на Украину прибыли 52 трансформатора для восстановления электроснабжения. Новые трансформаторы, которые крайне необходимы для быстрого возвращения света в домах украинцев, должны заменить поврежденные российскими ракетами и дронами", - говорится в сообщении "ДТЭК" в соцсети Facebook*.По информации энергокомпании, "это беспрецедентная помощь и поддержка от международного партнера Hitachi Energy", поскольку собственное производство трансформаторов компания наладила таким образом, что "заказ для Украины стал самым приоритетным". Сообщается, что необходимое оборудование было изготовлено и поставлено в три раза быстрее заранее заявленных сроков. Ранее экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что Украина испытывает большую нехватку в оборудовании для поддержки энергосистемы, мощных трансформаторов в резерве не осталось, изготовление новых агрегатов может занять до полугода. В свою очередь, глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина ищет оборудование для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергосистемы "по всему миру", ранее заготовленное оборудование расходуется из-за новых ракетных ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221213/zima-1838367062.html

https://ria.ru/20221130/energooborudovanie-1835365854.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, дтэк, укрэнерго, hitachi, ltd.