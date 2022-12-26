Рейтинг@Mail.ru
США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/svpd-1841346272.html
США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики
США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики - РИА Новости, 26.12.2022
США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики
Текст Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерного соглашения) готов к заключению, однако из-за промедления и "неконструктивных действий"... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:24
2022-12-26T12:24
в мире
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Текст Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерного соглашения) готов к заключению, однако из-за промедления и "неконструктивных действий" Вашингтона сделка не заключена, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская сторона намерена сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик. "В целом текст соглашения готов к заключению на основе переговоров между сторонами, промедление же американской стороны привело к тому, что соглашение не было заключено. Неконструктивные действия США привели к задержке соглашения", - приводит агентство IRNA слова Канаани. По его словам, в случае практических шагов европейской и американской сторон соглашение может быть заключено. "Путь к соглашению открыт", - отметил иранский дипломат. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221226/iran-1841322822.html
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839884768.html
https://ria.ru/20221222/otmena-1840387903.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
12:24 26.12.2022
 
США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики

МИД Ирана: Вашингтон замедляет процесс заключения ядерного соглашения с Тегераном

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Текст Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерного соглашения) готов к заключению, однако из-за промедления и "неконструктивных действий" Вашингтона сделка не заключена, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская сторона намерена сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 11:34Специальная военная операция на Украине
МИД Ирана назвал угрозы со стороны Украины безответственными
"В целом текст соглашения готов к заключению на основе переговоров между сторонами, промедление же американской стороны привело к тому, что соглашение не было заключено. Неконструктивные действия США привели к задержке соглашения", - приводит агентство IRNA слова Канаани.
По его словам, в случае практических шагов европейской и американской сторон соглашение может быть заключено. "Путь к соглашению открыт", - отметил иранский дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 03:59
Запад хочет "заретушировать" факт выхода США из СВПД, заявил Небензя
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 08:00
Россия и Иран отменяют Европу
 
В миреИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала