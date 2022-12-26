https://ria.ru/20221226/svpd-1841346272.html

США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики

США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики - РИА Новости, 26.12.2022

США замедляют процесс заключения СВПД с Ираном, заявили в МИД республики

Текст Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерного соглашения) готов к заключению, однако из-за промедления и "неконструктивных действий"... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:24

2022-12-26T12:24

2022-12-26T12:24

в мире

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Текст Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД или ядерного соглашения) готов к заключению, однако из-за промедления и "неконструктивных действий" Вашингтона сделка не заключена, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская сторона намерена сфокусировать внимание на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах, а не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, которые, как полагают в Вашингтоне, зашли в тупик. "В целом текст соглашения готов к заключению на основе переговоров между сторонами, промедление же американской стороны привело к тому, что соглашение не было заключено. Неконструктивные действия США привели к задержке соглашения", - приводит агентство IRNA слова Канаани. По его словам, в случае практических шагов европейской и американской сторон соглашение может быть заключено. "Путь к соглашению открыт", - отметил иранский дипломат. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221226/iran-1841322822.html

https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839884768.html

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в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)