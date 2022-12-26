В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
В пяти областях Украины, включая Киевскую, ввели аварийные отключения света
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в столице страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*.
Уточняется, что на объектах генерации электричества и электросетях продолжаются ремонтные работы.
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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