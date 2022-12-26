https://ria.ru/20221226/svet-1841362345.html

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.12.2022

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:54

2022-12-26T12:54

2022-12-26T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

киевская область

россия

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в столице страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*. Уточняется, что на объектах генерации электричества и электросетях продолжаются ремонтные работы. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221219/energosistema-1839711780.html

https://ria.ru/20221226/bank-1841327983.html

киевская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, россия, украина, укрэнерго