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В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/svet-1841362345.html
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 26.12.2022
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:54
2022-12-26T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киевская область
россия
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в столице страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*. Уточняется, что на объектах генерации электричества и электросетях продолжаются ремонтные работы. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221219/energosistema-1839711780.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, россия, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киевская область, Россия, Украина, Укрэнерго
12:54 26.12.2022
 
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

В пяти областях Украины, включая Киевскую, ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Аварийные отключения электричества введены в понедельник в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Киевской областях Украины, кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в столице страны, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве", - говорится в сообщении компании в социальной сети Facebook*.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:18Специальная военная операция на Украине
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал ситуацию в энергосистеме
Уточняется, что на объектах генерации электричества и электросетях продолжаются ремонтные работы.
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования, в энергосистеме страны есть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Одна гривна - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 11:50
На Украине создали банковскую сеть, которая будет работать при блэкауте
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийКиевская областьРоссияУкраинаУкрэнерго
 
 
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