https://ria.ru/20221226/svalka-1841511102.html
На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора
На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора - РИА Новости, 26.12.2022
На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора
Активисты обнаружили на берегу Енисея под Красноярском свалку из унитазов, арматур и другого строительного мусора на площади более 800 "квадратов", сообщила... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:51
2022-12-26T19:51
2022-12-26T19:51
происшествия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
красноярский край
мусор
экология
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Активисты обнаружили на берегу Енисея под Красноярском свалку из унитазов, арматур и другого строительного мусора на площади более 800 "квадратов", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram. "К нам обратились активисты "Экоинспекции" Народного фронта. Они рассказали, что берег Енисея в посёлке Есаулово рядом с Красноярском загрязнён строительными отходами. При этом местная администрация объяснила свалку из битых унитазов, гипсокартона, кафеля и арматуры планами укрепить берег перед его благоустройством", - говорится в сообщении. По ее словам, в ответ на требование активистов вывезти мусор с берега власти решили просто разровнять его и засыпать песком. "Судя по снимкам, здесь работала тяжёлая техника. Экскаваторы с корнем вырвали деревья, которые когда-то высадил местный житель. Сейчас на месте работают специалисты нашей Службы. Информация о загрязнении подтвердилась. Общая площадь участка составила около 820 кв. м", - сообщает Радионова. Она отметила, что для определения объёма и класса опасности отходов планируется привлечь специалистов ЦЛАТИ. Также направим запрос для установления собственника земельного участка.
https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, красноярский край, мусор, экология, красноярск
Происшествия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Красноярский край, Мусор, Экология, Красноярск
На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора
Под Красноярском на берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора
КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости.
Активисты обнаружили на берегу Енисея под Красноярском свалку из унитазов, арматур и другого строительного мусора на площади более 800 "квадратов", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram
.
"К нам обратились активисты "Экоинспекции" Народного фронта. Они рассказали, что берег Енисея в посёлке Есаулово рядом с Красноярском загрязнён строительными отходами. При этом местная администрация объяснила свалку из битых унитазов, гипсокартона, кафеля и арматуры планами укрепить берег перед его благоустройством", - говорится в сообщении.
По ее словам, в ответ на требование активистов вывезти мусор с берега власти решили просто разровнять его и засыпать песком.
"Судя по снимкам, здесь работала тяжёлая техника. Экскаваторы с корнем вырвали деревья, которые когда-то высадил местный житель. Сейчас на месте работают специалисты нашей Службы. Информация о загрязнении подтвердилась. Общая площадь участка составила около 820 кв. м", - сообщает Радионова.
Она отметила, что для определения объёма и класса опасности отходов планируется привлечь специалистов ЦЛАТИ. Также направим запрос для установления собственника земельного участка.