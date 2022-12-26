https://ria.ru/20221226/svalka-1841511102.html

На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора

На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора - РИА Новости, 26.12.2022

На берегу Енисея обнаружили свалку из унитазов и строительного мусора

Активисты обнаружили на берегу Енисея под Красноярском свалку из унитазов, арматур и другого строительного мусора на площади более 800 "квадратов", сообщила... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:51

2022-12-26T19:51

2022-12-26T19:51

происшествия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

красноярский край

мусор

экология

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 26 дек — РИА Новости. Активисты обнаружили на берегу Енисея под Красноярском свалку из унитазов, арматур и другого строительного мусора на площади более 800 "квадратов", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram. "К нам обратились активисты "Экоинспекции" Народного фронта. Они рассказали, что берег Енисея в посёлке Есаулово рядом с Красноярском загрязнён строительными отходами. При этом местная администрация объяснила свалку из битых унитазов, гипсокартона, кафеля и арматуры планами укрепить берег перед его благоустройством", - говорится в сообщении. По ее словам, в ответ на требование активистов вывезти мусор с берега власти решили просто разровнять его и засыпать песком. "Судя по снимкам, здесь работала тяжёлая техника. Экскаваторы с корнем вырвали деревья, которые когда-то высадил местный житель. Сейчас на месте работают специалисты нашей Службы. Информация о загрязнении подтвердилась. Общая площадь участка составила около 820 кв. м", - сообщает Радионова. Она отметила, что для определения объёма и класса опасности отходов планируется привлечь специалистов ЦЛАТИ. Также направим запрос для установления собственника земельного участка.

https://ria.ru/20221212/otkhody-1838121606.html

https://ria.ru/20221117/telo-1832156408.html

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красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, красноярский край, мусор, экология, красноярск