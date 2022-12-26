https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html

Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации

Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022

Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации

Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:55

2022-12-26T09:55

2022-12-26T12:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

сергей суровикин

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении, пишет издание Finanacial Times. Британская газета отметила, что генералу армии удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона. В то же время некоторые западные военные аналитики все еще считают прорыв украинских войск возможным, пишет FT. При этом несколькими месяцами ранее иностранные СМИ сообщали о тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО на Украине. В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отмечал Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221226/ukraina-1841278356.html

https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, вооруженные силы рф, сергей суровикин