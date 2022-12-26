https://ria.ru/20221226/surovikin-1841290587.html
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации
Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:55
2022-12-26T09:55
2022-12-26T12:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
сергей суровикин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении, пишет издание Finanacial Times. Британская газета отметила, что генералу армии удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона. В то же время некоторые западные военные аналитики все еще считают прорыв украинских войск возможным, пишет FT. При этом несколькими месяцами ранее иностранные СМИ сообщали о тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО на Украине. В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отмечал Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.
https://ria.ru/20221226/ukraina-1841278356.html
https://ria.ru/20221226/poteri-1841287338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы рф, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Суровикин
09:55 26.12.2022 (обновлено: 12:20 26.12.2022)
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации
FT: действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении, пишет издание Finanacial Times
.
Британская газета отметила, что генералу армии удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.
"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", — подчеркнули журналисты.
В то же время некоторые западные военные аналитики все еще считают прорыв украинских войск возможным, пишет FT.
При этом несколькими месяцами ранее иностранные СМИ сообщали о тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе СВО на Украине.
В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отмечал Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по рубежу Днепра.