https://ria.ru/20221226/strakhi-1840486690.html
Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"
Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 26.12.2022
Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"
Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи?
2022-12-26T12:00
2022-12-26T12:00
2022-12-26T12:00
страхи
наталья лосева
психология
семья
брак
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Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"
Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи?
audio/mpeg
Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"
Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи?
audio/mpeg
Историю героини Александры разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, психология, семья, брак, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Семья, брак
Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"
Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи?