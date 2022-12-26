https://ria.ru/20221226/strakhi-1840486690.html

Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"

Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 26.12.2022

Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы"

Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи?

2022-12-26T12:00

2022-12-26T12:00

2022-12-26T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

брак

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Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы" Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи? audio/mpeg

Родители деформировали представление о браке. "Страхи/Детские травмы" Александра выросла в семье, где мать была эмоционально зависимой от отца, а тот, в свою очередь, много пил и распускал руки. Из-за деструктивной модели отношений между родителями Александра разочаровалась в браке. Сейчас героине 32 года, она сторонится серьезных отношений, избегает замужества и материнства. Как изменить восприятие семьи? audio/mpeg

Историю героини Александры разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, брак, аудио