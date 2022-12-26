https://ria.ru/20221226/stalin-1841409617.html

Спикер Госсовета Крыма призвал дать справедливую оценку роли Сталина и СССР

Спикер Госсовета Крыма призвал дать справедливую оценку роли Сталина и СССР - РИА Новости, 26.12.2022

Спикер Госсовета Крыма призвал дать справедливую оценку роли Сталина и СССР

Спикер крымского парламента Владимир Константинов в канун 100-летия со дня образования Советского Союза призвал создать согласительную комиссию для подведения... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:27

2022-12-26T14:27

2022-12-26T14:27

владимир константинов

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов в канун 100-летия со дня образования Советского Союза призвал создать согласительную комиссию для подведения итогов, выработки выводов о деятельности СССР, положительного и отрицательного опыта существования советского государства, а также оценке роли Иосифа Сталина. Тридцатого декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. "Что важно в оценке даты (100-летия образования СССР), на мой взгляд: не произошла общественная оценка той катастрофы (распада) Советского Союза. Отсюда разнополюсность мнений, это очень плохо… Важно собрать согласительную комиссию из разных партий, общественных движений и подвести итоги: что было хорошо, что работало, а что нет - и обозначить причины. Отсюда – весь советский опыт не вполне востребован, выводы этого периода считаются неприемлемыми, потому что сам СССР оказался нежизнеспособным. Но это совершенно не так, там много было хорошего и полезного", - сказал журналистам Константинов. В качестве примера он сказал о важности работы с молодежью, что в СССР происходило в рамках организаций пионерии и комсомола. Спикер подчеркнул чрезвычайную важность работы такого органа, как Госплан, который занимался стратегическим планированием развития экономики на многие годы вперед. Константинов также отметил важность идеологии, как фактора сплоченности советского общества. Возвращение идеологии приведет к консолидации современного общества, уверен он. "Так как мы не подвели итоги, мы не можем правильно акценты расставить. Вот, например, спорная фигура Сталина. Сначала ставили ему памятники, потом все памятники снесли, сначала его в мавзолей занесли, потом вынесли оттуда. Вся эта противоречивость работает против опыта СССР. Ведь это был Верховный главнокомандующий победоносной армии – это же самое важное, что нельзя вычеркивать из истории, как кому-то хочется… Восстановление справедливости – рациональной, разумной, компромиссной – вот то, что сейчас, в канун столетия (СССР) было бы неплохо", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20221211/sssr-1834697816.html

https://ria.ru/20221223/sssr-1838117799.html

ссср

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владимир константинов, ссср, иосиф сталин (джугашвили)