03:51 26.12.2022 (обновлено: 04:39 26.12.2022)
СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34
NPR: число жертв сильных морозов и снежного шторма в США достигло 34 человек
© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR.
Ранее говорилось о 26 погибших.
"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", - сообщает издание.
По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек.
"Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", - говорится в публикации.
В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.
17 января, 01:21Тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури