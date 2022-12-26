https://ria.ru/20221226/ssha-1841267376.html

СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34

СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34 - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34

Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T03:51

2022-12-26T03:51

2022-12-26T04:39

сша

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баффало

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR.Ранее говорилось о 26 погибших.По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек. Снежный шторм обрушился на беспрецедентно обширную территорию от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. "Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", - говорится в публикации. В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.

https://ria.ru/20220117/burya-1768137143.html

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баффало

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сша, в мире, баффало