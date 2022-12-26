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СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34 - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34
СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34 - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34
Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR. РИА Новости, 26.12.2022
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR.Ранее говорилось о 26 погибших.По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек. Снежный шторм обрушился на беспрецедентно обширную территорию от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. "Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", - говорится в публикации. В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.
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сша, в мире, баффало
США, В мире, Баффало
03:51 26.12.2022 (обновлено: 04:39 26.12.2022)
 
СМИ: число жертв снежного шторма в США выросло до 34

NPR: число жертв сильных морозов и снежного шторма в США достигло 34 человек

© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Число жертв сильных морозов и снежного шторма в США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще вырастет, передает NPR.
Ранее говорилось о 26 погибших.
"Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов", - сообщает издание.
По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек.
Снежный шторм обрушился на беспрецедентно обширную территорию от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой.
"Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", - говорится в публикации.
В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.
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