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СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии

СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 26.12.2022

СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии

США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T02:53

2022-12-26T02:53

2022-12-26T02:53

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal представитель американского военного командования. "Пентагон заявил об увеличении рейдов против "Исламского государства"* в Сирии, проведении около десятка рискованных вертолетных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков", - говорится в публикации. Отмечается, что в декабре американские военные провели не менее 10 операций, однако детали дополнительных рейдов на территории Сирии в командовании привести отказались. При этом представители армии США подчеркивают, что несмотря на рост опасности от действий ИГ* в регионе, террористы этой группировки не представляют неминуемой угрозы для Штатов. В настоящее время в Сирии находятся около 1 тысячи американских военных.* Террористическая группировка, запрещенная в России

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в мире, сирия, сша, россия, министерство обороны сша