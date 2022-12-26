СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии
Wall Street Journal: США увеличили число рейдов и операций против боевиков ИГ в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal представитель американского военного командования.
"Пентагон заявил об увеличении рейдов против "Исламского государства"* в Сирии, проведении около десятка рискованных вертолетных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков", - говорится в публикации.
Отмечается, что в декабре американские военные провели не менее 10 операций, однако детали дополнительных рейдов на территории Сирии в командовании привести отказались.
При этом представители армии США подчеркивают, что несмотря на рост опасности от действий ИГ* в регионе, террористы этой группировки не представляют неминуемой угрозы для Штатов. В настоящее время в Сирии находятся около 1 тысячи американских военных.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
* Террористическая группировка, запрещенная в России
26 ноября, 02:22В Пентагоне сообщили о ракетном ударе по базе США в Сирии