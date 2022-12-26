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СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 26.12.2022
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СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии
СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии - РИА Новости, 26.12.2022
СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии
США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:53
2022-12-26T02:53
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal представитель американского военного командования. "Пентагон заявил об увеличении рейдов против "Исламского государства"* в Сирии, проведении около десятка рискованных вертолетных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков", - говорится в публикации. Отмечается, что в декабре американские военные провели не менее 10 операций, однако детали дополнительных рейдов на территории Сирии в командовании привести отказались. При этом представители армии США подчеркивают, что несмотря на рост опасности от действий ИГ* в регионе, террористы этой группировки не представляют неминуемой угрозы для Штатов. В настоящее время в Сирии находятся около 1 тысячи американских военных.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, сирия, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Россия, Министерство обороны США
02:53 26.12.2022
 
СМИ: США увеличили число рейдов против боевиков ИГ* в Сирии

Wall Street Journal: США увеличили число рейдов и операций против боевиков ИГ в Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. США увеличили количество рейдов и операций против террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил Wall Street Journal представитель американского военного командования.
"Пентагон заявил об увеличении рейдов против "Исламского государства"* в Сирии, проведении около десятка рискованных вертолетных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков", - говорится в публикации.
Отмечается, что в декабре американские военные провели не менее 10 операций, однако детали дополнительных рейдов на территории Сирии в командовании привести отказались.
При этом представители армии США подчеркивают, что несмотря на рост опасности от действий ИГ* в регионе, террористы этой группировки не представляют неминуемой угрозы для Штатов. В настоящее время в Сирии находятся около 1 тысячи американских военных.

* Террористическая группировка, запрещенная в России
Вид на Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 02:22
В Пентагоне сообщили о ракетном ударе по базе США в Сирии
 
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