Рейтинг@Mail.ru
Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/ssha-1841265944.html
Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов
Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022
Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов
Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса Грега Эббота в угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T02:31
2022-12-26T05:04
в мире
камала харрис
техас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595625540_0:88:1119:717_1920x0_80_0_0_94dc4cb4dca5507fe4f422c8aeb81925.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса Грега Эббота в угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в летней одежде во время холодов. "Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги во время холодов в рождественский сочельник без координации с какими-либо федеральными и местными властями", - цитирует его заявление CNN."Мы хотим работать со всеми - республиканцем или демократом - над реальными решениями… но политические игры ни к чему не приводят, а только ставят жизни под угрозу", - добавил Хассан. Представитель Белого дома подчеркнул, что решение властей Техаса привезти беженцев является "жестоким, опасным и постыдным". В субботу к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне прибыли нелегальные мигранты, вывезенные из Техаса, всего в американскую столицу доставили три полных автобуса беженцев. Согласно распространенным в Twitter видеозаписям очевидцев, часть людей были высажены из автобусов в летней одежде, хотя в американской столице в субботу наблюдалась температура до минус 10 градусов Цельсия.
https://ria.ru/20221109/vybory-1830171167.html
https://ria.ru/20221225/ssha-1841162802.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595625540_74:0:1031:717_1920x0_80_0_0_6d9b358e0d0c5d22ffee3b5101b06ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камала харрис, техас, сша
В мире, Камала Харрис, Техас, США
02:31 26.12.2022 (обновлено: 05:04 26.12.2022)
 
Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов

Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням мигрантов, брошенных на мороз в Вашингтоне

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкНациональная аллея в Вашингтоне
Национальная аллея в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Национальная аллея в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса Грега Эббота в угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в летней одежде во время холодов.
"Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги во время холодов в рождественский сочельник без координации с какими-либо федеральными и местными властями", - цитирует его заявление CNN.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 11:39
По прогнозам СМИ, республиканца Эббота переизберут губернатором Техаса
"Мы хотим работать со всеми - республиканцем или демократом - над реальными решениями… но политические игры ни к чему не приводят, а только ставят жизни под угрозу", - добавил Хассан.
Представитель Белого дома подчеркнул, что решение властей Техаса привезти беженцев является "жестоким, опасным и постыдным".
В субботу к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне прибыли нелегальные мигранты, вывезенные из Техаса, всего в американскую столицу доставили три полных автобуса беженцев. Согласно распространенным в Twitter видеозаписям очевидцев, часть людей были высажены из автобусов в летней одежде, хотя в американской столице в субботу наблюдалась температура до минус 10 градусов Цельсия.
Мужчина убирает снег во время метели в Буффало - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Вчера, 04:55
СМИ: жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек
 
В миреКамала ХаррисТехасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала