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Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов

Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов - РИА Новости, 26.12.2022

Белый дом обвинил главу Техаса в угрозе жизням брошенных на мороз мигрантов

Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса Грега Эббота в угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T02:31

2022-12-26T02:31

2022-12-26T05:04

в мире

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан обвинил губернатора Техаса Грега Эббота в угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в летней одежде во время холодов. "Губернатор Эббот бросил детей на обочине дороги во время холодов в рождественский сочельник без координации с какими-либо федеральными и местными властями", - цитирует его заявление CNN."Мы хотим работать со всеми - республиканцем или демократом - над реальными решениями… но политические игры ни к чему не приводят, а только ставят жизни под угрозу", - добавил Хассан. Представитель Белого дома подчеркнул, что решение властей Техаса привезти беженцев является "жестоким, опасным и постыдным". В субботу к резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне прибыли нелегальные мигранты, вывезенные из Техаса, всего в американскую столицу доставили три полных автобуса беженцев. Согласно распространенным в Twitter видеозаписям очевидцев, часть людей были высажены из автобусов в летней одежде, хотя в американской столице в субботу наблюдалась температура до минус 10 градусов Цельсия.

https://ria.ru/20221109/vybory-1830171167.html

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в мире, камала харрис, техас, сша