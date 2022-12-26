https://ria.ru/20221226/spetsoperatsiya-1841531856.html

Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе

Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022

Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе

Средства российской противовоздушной обороны утром в понедельник сбили при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T22:36

2022-12-26T22:36

2022-12-26T22:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средства российской противовоздушной обороны утром в понедельник сбили при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения, авиатехника повреждений не получила. Ход спецоперацииПо сообщению минобороны РФ, российские войска нанесли огневое поражение украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе сел Терны и Торское в ДНР; В районе Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет, потери Киева составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа; В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады Киева в районе Краматорска (ДНР) уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей; Также в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения украинских военных, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники; В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское (ДНР) и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", в ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30; В районе Георгиевки (ДНР) уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка; Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также две противорадиолокационные ракеты HARM; Ликвидация беспилотника и террористических группСредства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила; ФСБ: вчера на границе была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа - уничтожены 4 диверсанта, пытавшиеся проникнуть с Украины в Брянскую область, с собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и 4 бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте; ФСБ сообщила также, что в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Югре ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению ИГ*. При обысках нашли среди прочего кадры их участия в боевых действиях в рядах ИГ* Сирии, а также в националистических подразделениях украинской армии на Украине, 2 участника группировки уже осуждены, сообщает спецслужба; Ситуация на УкраинеЖителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военных в случае запроса каких-либо компенсаций и выплат при ранениях или гибели, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев; ЦБ Украины сообщил, что ведущие украинские банки создали совместную сеть из примерно 1 тысячи отделений, способных работать во время блэкаута.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

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Российская ПВО на Запорожском направлении Российская ПВО на Запорожском направлении. Военный рассказал, как часто приходится сбивать ракеты HIMARS. 2022-12-26T22:36 true PT1M05S

Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы 2022-12-26T22:36 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, центральный банк рф (цб рф)