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Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/spetsoperatsiya-1841531856.html
Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе
Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе - РИА Новости, 26.12.2022
Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе
Средства российской противовоздушной обороны утром в понедельник сбили при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T22:36
2022-12-26T22:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средства российской противовоздушной обороны утром в понедельник сбили при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения, авиатехника повреждений не получила. Ход спецоперацииПо сообщению минобороны РФ, российские войска нанесли огневое поражение украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе сел Терны и Торское в ДНР; В районе Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет, потери Киева составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа; В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады Киева в районе Краматорска (ДНР) уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей; Также в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения украинских военных, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники; В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское (ДНР) и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", в ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30; В районе Георгиевки (ДНР) уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка; Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также две противорадиолокационные ракеты HARM; Ликвидация беспилотника и террористических группСредства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила; ФСБ: вчера на границе была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа - уничтожены 4 диверсанта, пытавшиеся проникнуть с Украины в Брянскую область, с собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и 4 бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте; ФСБ сообщила также, что в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Югре ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению ИГ*. При обысках нашли среди прочего кадры их участия в боевых действиях в рядах ИГ* Сирии, а также в националистических подразделениях украинской армии на Украине, 2 участника группировки уже осуждены, сообщает спецслужба; Ситуация на УкраинеЖителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военных в случае запроса каких-либо компенсаций и выплат при ранениях или гибели, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев; ЦБ Украины сообщил, что ведущие украинские банки создали совместную сеть из примерно 1 тысячи отделений, способных работать во время блэкаута.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
Российская ПВО на Запорожском направлении
Российская ПВО на Запорожском направлении. Военный рассказал, как часто приходится сбивать ракеты HIMARS.
2022-12-26T22:36
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Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
Кадры с места ликвидации украинской диверсионной группы
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донецкая народная республика, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, центральный банк рф (цб рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
22:36 26.12.2022
 
Спецоперация, 26 декабря: попытка дрона ВСУ атаковать аэропорт в Энгельсе

Спецоперация, 26 декабря: попытка украинского беспилотника атаковать аэропорт в Энгельсе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средства российской противовоздушной обороны утром в понедельник сбили при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения, авиатехника повреждений не получила.

Ход спецоперации

По сообщению минобороны РФ, российские войска нанесли огневое поражение украинским военным на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, а также в районе сел Терны и Торское в ДНР;
В районе Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР) уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет, потери Киева составили более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа;
В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады Киева в районе Краматорска (ДНР) уничтожено свыше 35-ти украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей;
Также в районе Краматорска уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения украинских военных, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники;
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Первомайское (ДНР) и Камышеваха Запорожской области уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", в ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30;
В районе Георгиевки (ДНР) уничтожена артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка;
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также две противорадиолокационные ракеты HARM;

Ликвидация беспилотника и террористических групп

Средства ПВО в понедельник сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому "Энгельс" Саратовской области украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В результате падения его обломков 3 российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила;
ФСБ: вчера на границе была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа - уничтожены 4 диверсанта, пытавшиеся проникнуть с Украины в Брянскую область, с собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и 4 бомбы на 40 кг в тротиловом эквиваленте;
ФСБ сообщила также, что в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Югре ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению ИГ*. При обысках нашли среди прочего кадры их участия в боевых действиях в рядах ИГ* Сирии, а также в националистических подразделениях украинской армии на Украине, 2 участника группировки уже осуждены, сообщает спецслужба;

Ситуация на Украине

Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военных в случае запроса каких-либо компенсаций и выплат при ранениях или гибели, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев;
ЦБ Украины сообщил, что ведущие украинские банки создали совместную сеть из примерно 1 тысячи отделений, способных работать во время блэкаута.
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государствоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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