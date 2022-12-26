Рейтинг@Mail.ru
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/spetsoperatsiya-1841505989.html
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации
Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:19
2022-12-26T19:26
специальная военная операция на украине
александр власов
краснодарский край
вениамин кондратьев
кубанское казачье войско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей, сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. "По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы передаем приобретенное за счет средств краевого бюджета имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что для воинских частей передали 5 тысяч зимних, межсезонных и демисезонных костюмов "Горка", столько же пар зимних ботинок и столько же шапок, 47 современных квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ "Пикап" и "Буханка", а также комплекты внедорожных покрышек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр власов, краснодарский край, вениамин кондратьев, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Александр Власов, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Кубанское казачье войско
19:19 26.12.2022 (обновлено: 19:26 26.12.2022)
 
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации

Кубань передала 20 внедорожников, зимнее обмундирование для военных в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей, сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
"По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы передаем приобретенное за счет средств краевого бюджета имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Уточняется, что для воинских частей передали 5 тысяч зимних, межсезонных и демисезонных костюмов "Горка", столько же пар зимних ботинок и столько же шапок, 47 современных квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ "Пикап" и "Буханка", а также комплекты внедорожных покрышек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ВласовКраснодарский крайВениамин КондратьевКубанское казачье войско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала