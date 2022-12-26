https://ria.ru/20221226/spetsoperatsiya-1841505989.html
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации
Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T19:19
2022-12-26T19:19
2022-12-26T19:26
специальная военная операция на украине
александр власов
краснодарский край
вениамин кондратьев
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей, сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. "По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы передаем приобретенное за счет средств краевого бюджета имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что для воинских частей передали 5 тысяч зимних, межсезонных и демисезонных костюмов "Горка", столько же пар зимних ботинок и столько же шапок, 47 современных квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ "Пикап" и "Буханка", а также комплекты внедорожных покрышек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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александр власов, краснодарский край, вениамин кондратьев, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Александр Власов, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Кубанское казачье войско
19:19 26.12.2022 (обновлено: 19:26 26.12.2022)
Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации
Кубань передала 20 внедорожников, зимнее обмундирование для военных в зоне спецоперации