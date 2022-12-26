https://ria.ru/20221226/spetsoperatsiya-1841505989.html

Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации

Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2022

Кубань передала имущество для военных в зоне спецоперации

Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T19:19

2022-12-26T19:19

2022-12-26T19:26

специальная военная операция на украине

александр власов

краснодарский край

вениамин кондратьев

кубанское казачье войско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края передали военнослужащим на территории спецоперации 20 внедорожников, зимнее обмундирование и средства связи на 100 миллионов рублей, сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. "По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева мы передаем приобретенное за счет средств краевого бюджета имущество, необходимое для выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. На сумму 100 миллионов рублей куплены автомобили повышенной проходимости, зимнее полевое обмундирование, средства разведки и связи. Работа по оказанию необходимой помощи нашим военнослужащим будет продолжаться на постоянной основе", - передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Уточняется, что для воинских частей передали 5 тысяч зимних, межсезонных и демисезонных костюмов "Горка", столько же пар зимних ботинок и столько же шапок, 47 современных квадрокоптеров, 500 радиостанций и раций, 20 автомобилей УАЗ "Пикап" и "Буханка", а также комплекты внедорожных покрышек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр власов, краснодарский край, вениамин кондратьев, кубанское казачье войско