https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html

В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена

В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена - РИА Новости, 26.12.2022

В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена

Спасатели эвакуировали на вертолете пять охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, рассказали... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T12:39

2022-12-26T12:39

2022-12-26T18:35

хорошие новости

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

приморский край

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете пять охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник. Он отметил, что из-за отсутствия вертолетной площадки эвакуация людей и собак была проведена с воздуха при помощи специальной корзины. "Мужчины и их питомцы были доставлены в ближайший поселок. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил представитель ведомства.По словам охотников, они не посмотрели прогноз погоды, подумав, что будет небольшой снег. И только утром поняли, что оказались в снежной "ловушке": на машинах не выехать.Он добавил, что за шесть часов пешего хода им удалось "прокопать" только два километра. "Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже. Спасатели молодцы, спасибо им большое", - сказал охотник.В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон - несколько тысяч потребителей остались без света, в двух округах пришлось вводить режим ЧС. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза. На утро понедельника без транспортного сообщения остаются три села и поселок в Ольгинском округе.

https://ria.ru/20221224/sobaki-1841077276.html

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приморский край

ольгинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение охотников в Приморье. Видео МЧС В Приморье оказавшихся из-за бурана в снежном плену охотников с собаками пришлось спасать вертолетом - сесть в глубокий снег он не смог, всех поднимали в люльке. 2022-12-26T12:39 true PT1M34S

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Владимир Лаврентьев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край, ольгинский район, ми-8 амтш, погода