https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html
В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена
В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена - РИА Новости, 26.12.2022
В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена
Спасатели эвакуировали на вертолете пять охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, рассказали... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:39
2022-12-26T12:39
2022-12-26T18:35
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете пять охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник. Он отметил, что из-за отсутствия вертолетной площадки эвакуация людей и собак была проведена с воздуха при помощи специальной корзины. "Мужчины и их питомцы были доставлены в ближайший поселок. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил представитель ведомства.По словам охотников, они не посмотрели прогноз погоды, подумав, что будет небольшой снег. И только утром поняли, что оказались в снежной "ловушке": на машинах не выехать.Он добавил, что за шесть часов пешего хода им удалось "прокопать" только два километра. "Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже. Спасатели молодцы, спасибо им большое", - сказал охотник.В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон - несколько тысяч потребителей остались без света, в двух округах пришлось вводить режим ЧС. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза. На утро понедельника без транспортного сообщения остаются три села и поселок в Ольгинском округе.
https://ria.ru/20221224/sobaki-1841077276.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спасение охотников в Приморье. Видео МЧС
В Приморье оказавшихся из-за бурана в снежном плену охотников с собаками пришлось спасать вертолетом - сесть в глубокий снег он не смог, всех поднимали в люльке.
2022-12-26T12:39
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, приморский край, ольгинский район, ми-8 амтш, погода
Хорошие новости, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Приморский край, Ольгинский район, Ми-8 АМТШ, Погода
12:39 26.12.2022 (обновлено: 18:35 26.12.2022)
В Приморье охотников с собаками спасли из снежного плена
В Приморье спасатели эвакуировали пятерых охотников и трех собак, попавших в снежный плен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спасатели эвакуировали на вертолете пять охотников и трех собак, попавших в снежный плен из-за мощного циклона в Ольгинском районе Приморского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник.
"Спасательная операция развернулась в 15 километрах от поселка Щербаковка в Ольгинском районе. Спасатели на вертолете Ми-8 помогли выбраться пяти охотникам и их трем собакам, попавшим в снежный плен в тайге", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из-за отсутствия вертолетной площадки эвакуация людей и собак была проведена с воздуха при помощи специальной корзины.
"Мужчины и их питомцы были доставлены в ближайший поселок. Медицинская помощь спасенным не потребовалась, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил представитель ведомства.
По словам охотников, они не посмотрели прогноз погоды, подумав, что будет небольшой снег. И только утром поняли, что оказались в снежной "ловушке": на машинах не выехать.
"На следующие сутки нанесло ещё больше снега. Решили идти пешком, прокапывая лопатами снег", - рассказал один из охотников Алексей Дьюк, слова которого приводятся в сообщении ГУМЧС РФ по региону.
Он добавил, что за шесть часов пешего хода им удалось "прокопать" только два километра. "Идти было очень тяжело, лыж у нас не было, снегоступов тоже. Спасатели молодцы, спасибо им большое", - сказал охотник.
В Приморье с 21 декабря три дня бушевал мощный снежный циклон - несколько тысяч потребителей остались без света, в двух округах пришлось вводить режим ЧС. Осадки в Кавалеровском муниципальном округе за двое суток почти в 6,5 раза превысили месячную норму, в Ольгинском - в четыре раза. На утро понедельника без транспортного сообщения остаются три села и поселок в Ольгинском округе.