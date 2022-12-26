https://ria.ru/20221226/soyuz-1841481772.html

"Роскосмос" примет решение о судьбе "Союза МС-22" в 2023 году

"Роскосмос" примет решение о судьбе "Союза МС-22" в 2023 году - РИА Новости, 26.12.2022

"Роскосмос" примет решение о судьбе "Союза МС-22" в 2023 году

Окончательное решение о возврате на Землю с МКС экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправным радиатором не будет принято 27 декабря, как это планировалось ранее,... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:03

2022-12-26T18:03

2022-12-26T18:21

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Окончательное решение о возврате на Землю с МКС экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправным радиатором не будет принято 27 декабря, как это планировалось ранее, заявил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев."Завтра действительно планируется совещание на эту тему. Это еще не принятие окончательного решения. Будут рассматриваться доклады технических специалистов и приниматься организационные решения, как действовать дальше и как менять программу полета", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном пресс-службой "Роскосмоса". Он уточнил, что на данный момент известно, что в результате внешнего воздействия был поврежден внешний радиатор корабля "какой-то частицей", природа которой "пока не очень понятна"."Итоговое решение изменения программы будет в следующем году. Сейчас пока собираются исходные данные, смотрим, какое взаимовлияние технических, организационных и программных вопросов", - добавил он. Также он отметил, что решение о следующем перекрестном полете, ранее планировавшемся на 16 марта 2023 года, будет принято в зависимости от судьбы "Союза МС-22". "Сейчас мы немножечко задержали принятие этого решения, дальнейших движений по этому решению, потому что нам надо разобраться с нештатной ситуацией. В виду того, что нештатная ситуация наложит, видимо, какие-то ограничения на программу полета, нам дальнейшее решение по перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительно", - подчеркнул Крикалев.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Из-за нее был отменен выход в открытый космос. Причиной разгерметизации может быть попадание микрометеорита или космического мусора.Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22". Температура в корабле повышалась, но затем ее удалось стабилизировать, опасности для экипажа нет.Резервный корабль "Союз МС-23" сейчас находится на Байконуре и может быть готов к полету к 19 февраля, то есть раньше 16 марта, когда он по плану должен отправиться к МКС. В то же время в госкорпорации надеются, что его задействовать не придется, а экипаж "Союза МС-22" штатно вернется на Землю на своем корабле во второй половине марта.Ранее сообщалось, что на совещании 27 декабря будет принято решение о дальнейшем плане полета корабля.Перекрестные полеты смешанных экипажей (когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин) на МКС начались в 2022 году.Соглашение предусматривает по три полета российских и американских кораблей. Первые два уже состоялись - сейчас на МКС работают американец Фрэнк Рубио, прибывший на "Союзе МС-22" 21 сентября, и россиянка Анна Кикина, прилетевшая на американском корабле 5 октября. Также в рамках программы были запланированы по одному полету каждого корабля в 2023 и 2024 годах.Сообщалось, что в феврале 2023 года полетит Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым, а 16 марта состоится полет "Союза МС-23", куда вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом войдет астронавт NASA Лорал О'Хара.

https://ria.ru/20221221/kosmos-1840324344.html

https://ria.ru/20221221/soyuz-1840143594.html

https://ria.ru/20221221/mks-1840179884.html

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев