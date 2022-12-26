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Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ

Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ - РИА Новости, 26.12.2022

Путин отметил успешное сотрудничество стран СНГ

Сотрудничество стран СНГ идет успешно, товарооборот по итогам года должен составить 100 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:46

2022-12-26T15:46

2022-12-26T16:10

снг

экономика

владимир путин

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Сотрудничество стран СНГ идет успешно, товарооборот по итогам года должен составить 100 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.Саммит лидеров Содружества проходит в Санкт-Петербурге."В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами, России со всеми странами СНГ. За январь - октябрь он увеличился на 6,6%, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов", - сказал Путин.

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снг, экономика, владимир путин, россия, санкт-петербург