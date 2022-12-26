https://ria.ru/20221226/solvychegodsk-1841410163.html

Столицу "Серебряного ожерелья" Сольвычегодск ждет обновление

Столицу "Серебряного ожерелья" Сольвычегодск ждет обновление - РИА Новости, 26.12.2022

Столицу "Серебряного ожерелья" Сольвычегодск ждет обновление

Город Сольвычегодск в Архангельской области, объявленный официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год, ждет обновление... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

2022-12-26T14:28

архангельская область

александр цыбульский

россия

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Город Сольвычегодск в Архангельской области, объявленный официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год, ждет обновление туристической инфраструктуры, в том числе здесь модернизируют уникальный санаторий со столетней историей, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе прямой линии с жителями. Город Сольвычегодск, имеющий богатую 530-летнюю историю и насчитывающий более 32 объектов культурного наследия, объявлен официальной столицей туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" на 2023 год. Цыбульский сообщил, что присвоенный городу статус придаст дополнительный стимул для дальнейшего развития территории - все необходимые для этого ресурсы у муниципального образования есть. "Сольвычегодск, несомненно, жемчужина на туристической карте региона… Сольвычегодск заслуженно признан столицей "Серебряного ожерелья", и для нас это дополнительный вызов и стимул обратить на город еще больше внимание. Мы это и делаем: занимаемся и благоустройством, и реставрацией объектов", - сказал Цыбульский. По его словам, одним из центральных проектов по развитию территории города станет модернизация санатория "Сольвычегодск", который в следующем году отметит 100-летие. Северная здравница с ее уникальными лечебными грязями и другими возможностями природного оздоровления организма пользуется популярностью как у жителей области, так и у гостей из других регионов. "Разработан проект по приведению учреждения в современный вид, продуманы оздоровительные туры выходного дня – детокс, антистресс. Благодаря вниманию со стороны федерального центра все идеи мы теперь еще с бо́льшим энтузиазмом будем реализовывать, чтобы не подвести ни жителей области, ни туристов", – подчеркнул Цыбульский. Сольвычегодск является историческим поселением федерального значения, включенным в Союз малых городов России, а с 2020 года – в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Здесь находятся 35 памятников истории и культуры, четыре из них – федерального значения, а также великолепное собрание произведений искусства Строгановской школы, целительные источники, святые места, природные ландшафты, народные традиции и ремёсла. Санаторий "Сольвычегодск" является градообразующим предприятием, обладает вековым опытом бальнеотерапии и ежегодно принимает более трех тысяч человек.

https://ria.ru/20221226/shkoly-1841393382.html

https://ria.ru/20221222/turizm-1840679742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр цыбульский, россия, архангельская область