В Архангельской области за два года построят еще шесть школ
Губернатор Архангельской области Цыбульский: еще шесть школ построят в регионе за два года
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Шесть школ планируется возвести на территории Архангельской области в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе прямой линии.
Одна из них появится в поселке Коноша, откуда в ходе прямой линии губернатору Архангельской области поступил вопрос от родителей учеников Лесозаводской школы, которая находится в крайне ветхом состоянии. В существовании этой проблемы глава региона лично убедился два года назад во время рабочей поездки в Коношский район. Летом прошлого года в деревянном здании школы выполнили поддерживающий ремонт, но это было лишь временным решением проблемы.
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"Мы нашли решение, поэтому со второй половины следующего года начнем строить новое здание Лесозаводской школы на 320 мест. Этот вопрос можно считать уже решенным, есть соответствующее федеральное финансирование на эту школу", - сказал Цыбульский.
Помимо Коноши, благодаря участию Архангельской области в национальном проекте "Образование" в ближайшие два года будет построено еще пять новых школ: в деревне Горка Муравьевская Вельского района, в Каргополе, в поселке Катунино Приморского района, в Няндоме и в Архангельске – в районе 3-го лесозавода. Это почти 2,5 тысячи новых, современных школьных мест.
Как отметил Цыбульский, финансирование из федерального и областного бюджетов на эти объекты уже предусмотрено. По данным регионального правительства, сейчас в Архангельской области продолжается строительство шести школ: в Архангельске и Мезенском районе, а также в Няндомском, Вилегодском, Котласском, Плесецком округах и районах.