https://ria.ru/20221226/shkoly-1841393382.html

В Архангельской области за два года построят еще шесть школ

В Архангельской области за два года построят еще шесть школ - РИА Новости, 26.12.2022

В Архангельской области за два года построят еще шесть школ

Шесть школ планируется возвести на территории Архангельской области в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:51

2022-12-26T13:51

2022-12-26T13:51

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

архангельск

россия

школа

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 дек – РИА Новости. Шесть школ планируется возвести на территории Архангельской области в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Образование", сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе прямой линии. Одна из них появится в поселке Коноша, откуда в ходе прямой линии губернатору Архангельской области поступил вопрос от родителей учеников Лесозаводской школы, которая находится в крайне ветхом состоянии. В существовании этой проблемы глава региона лично убедился два года назад во время рабочей поездки в Коношский район. Летом прошлого года в деревянном здании школы выполнили поддерживающий ремонт, но это было лишь временным решением проблемы. "Мы нашли решение, поэтому со второй половины следующего года начнем строить новое здание Лесозаводской школы на 320 мест. Этот вопрос можно считать уже решенным, есть соответствующее федеральное финансирование на эту школу", - сказал Цыбульский. Помимо Коноши, благодаря участию Архангельской области в национальном проекте "Образование" в ближайшие два года будет построено еще пять новых школ: в деревне Горка Муравьевская Вельского района, в Каргополе, в поселке Катунино Приморского района, в Няндоме и в Архангельске – в районе 3-го лесозавода. Это почти 2,5 тысячи новых, современных школьных мест. Как отметил Цыбульский, финансирование из федерального и областного бюджетов на эти объекты уже предусмотрено. По данным регионального правительства, сейчас в Архангельской области продолжается строительство шести школ: в Архангельске и Мезенском районе, а также в Няндомском, Вилегодском, Котласском, Плесецком округах и районах.

https://ria.ru/20221222/turizm-1840679742.html

https://ria.ru/20221214/arkhangelsk-1838637477.html

архангельская область

архангельск

россия

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Владимир Лаврентьев

архангельская область, александр цыбульский, архангельск, россия, школа