https://ria.ru/20221226/shakhta-1841440469.html
На нефтешахте в Коми произошло задымление
На нефтешахте в Коми произошло задымление - РИА Новости, 26.12.2022
На нефтешахте в Коми произошло задымление
Задымление произошло на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" в Коми, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:07
2022-12-26T16:07
2022-12-26T16:23
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Задымление произошло на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" в Коми, сообщает региональное ГУМЧС."В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" (нефтешахтное производственное предприятие) (поселок Ярега МОГО "Ухта") задымление в уклонном блоке 2Т-4", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место направлены горноспасатели (14 человек, 3 единиц техники), а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона (3 человека, 1 единица техники).
https://ria.ru/20221222/shakhty-1840571529.html
республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми
16:07 26.12.2022 (обновлено: 16:23 26.12.2022)
На нефтешахте в Коми произошло задымление
МЧС: на нефтешахте в Коми произошло задымление