https://ria.ru/20221226/shakhta-1841440469.html

На нефтешахте в Коми произошло задымление

На нефтешахте в Коми произошло задымление - РИА Новости, 26.12.2022

На нефтешахте в Коми произошло задымление

Задымление произошло на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" в Коми, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:07

2022-12-26T16:07

2022-12-26T16:23

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Задымление произошло на нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" в Коми, сообщает региональное ГУМЧС."В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП "Яреганефть" (нефтешахтное производственное предприятие) (поселок Ярега МОГО "Ухта") задымление в уклонном блоке 2Т-4", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место направлены горноспасатели (14 человек, 3 единиц техники), а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона (3 человека, 1 единица техники).

https://ria.ru/20221222/shakhty-1840571529.html

республика коми

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми