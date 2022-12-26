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В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома - РИА Новости, 26.12.2022
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В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома - РИА Новости, 26.12.2022
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома
Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:50
2022-12-26T17:50
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
северодонецк
луганскгаз
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. "100% жилых домов города Северодонецк вновь подключены к системе газоснабжения. Жители города Северодонецк, а также близлежащего поселка городского типа Сиротино вновь могут полноценно пользоваться природным газом", - говорится в заявлении предприятия в его Telegram-канале. Как отмечается в заявлении, специалисты "Луганскгаза" восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов. Подачу газа возобновили в дома, имеющие для этого техническую возможность. Кроме того, газоснабжение восстановлено в ряде административных зданий и социальных объектов. Ранее "Луганскгаз" сообщал, что его специалисты восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов в Северодонецке.
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луганская народная республика
северодонецк
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безопасность, луганская народная республика, северодонецк, луганскгаз, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Луганскгаз, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:50 26.12.2022
 
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома

"Луганскгаз" сообщил о полном обеспечении жилых домов Северодонецка газом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике.
"100% жилых домов города Северодонецк вновь подключены к системе газоснабжения. Жители города Северодонецк, а также близлежащего поселка городского типа Сиротино вновь могут полноценно пользоваться природным газом", - говорится в заявлении предприятия в его Telegram-канале.
Как отмечается в заявлении, специалисты "Луганскгаза" восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов. Подачу газа возобновили в дома, имеющие для этого техническую возможность. Кроме того, газоснабжение восстановлено в ряде административных зданий и социальных объектов.
Ранее "Луганскгаз" сообщал, что его специалисты восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов в Северодонецке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкЛуганскгазРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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