https://ria.ru/20221226/severodonetsk-1841478643.html
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома - РИА Новости, 26.12.2022
В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома
Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:50
2022-12-26T17:50
2022-12-26T17:50
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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. "100% жилых домов города Северодонецк вновь подключены к системе газоснабжения. Жители города Северодонецк, а также близлежащего поселка городского типа Сиротино вновь могут полноценно пользоваться природным газом", - говорится в заявлении предприятия в его Telegram-канале. Как отмечается в заявлении, специалисты "Луганскгаза" восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов. Подачу газа возобновили в дома, имеющие для этого техническую возможность. Кроме того, газоснабжение восстановлено в ряде административных зданий и социальных объектов. Ранее "Луганскгаз" сообщал, что его специалисты восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов в Северодонецке.
https://ria.ru/20221117/pasechnik-1832191832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома
"Луганскгаз" сообщил о полном обеспечении жилых домов Северодонецка газом