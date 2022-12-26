https://ria.ru/20221226/severodonetsk-1841478643.html

В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома

В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома - РИА Новости, 26.12.2022

В Северодонецке подключили к газоснабжению все жилые дома

Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:50

2022-12-26T17:50

2022-12-26T17:50

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике. "100% жилых домов города Северодонецк вновь подключены к системе газоснабжения. Жители города Северодонецк, а также близлежащего поселка городского типа Сиротино вновь могут полноценно пользоваться природным газом", - говорится в заявлении предприятия в его Telegram-канале. Как отмечается в заявлении, специалисты "Луганскгаза" восстановили газоснабжение 300 частных и около 700 многоквартирных домов. Подачу газа возобновили в дома, имеющие для этого техническую возможность. Кроме того, газоснабжение восстановлено в ряде административных зданий и социальных объектов. Ранее "Луганскгаз" сообщал, что его специалисты восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов в Северодонецке.

https://ria.ru/20221117/pasechnik-1832191832.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, северодонецк, луганскгаз, россия, ситуация в днр и лнр