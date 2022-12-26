https://ria.ru/20221226/setsoperatsiya-1841329554.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:13

2022-12-26T15:13

2022-12-26T15:13

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 26 декабря 2022 годаРоссийские войска продолжают успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. На Купянском и Краснолиманском направлениях нанесены удары по украинским подразделениям и скоплению военной техники. Противник понес большие потери в живой силе.Ликвидированы 63 артиллерийских расчета, 79 районов скопления живой силы и техники, командный пункт, две боевые машины РСЗО "Град", артиллерийская система М777, пункт ремонта и восстановления вооружения. Средства ПВО сбили семь беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 352 самолета, 192 вертолета, 2731 беспилотник, 399 зенитных ракетных комплексов, 944 реактивные системы залпового огня, 7249 танков и других бронемашин, 3719 орудий полевой артиллерии и 7765 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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