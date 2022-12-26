https://ria.ru/20221226/sammit-1841524169.html

Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба

Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба - РИА Новости, 27.12.2022

Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба

Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-26T21:21

2022-12-26T21:21

2022-12-27T05:28

в мире

дмитрий кулеба

оон

украина

антониу гутерреш

россия

большая двадцатка

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кулеба также отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта."Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после якобы необходимого международного суда.Кулеба в интервью агентству добавил, что "абсолютно доволен" результатами визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По его мнению, поездка показала, как "США важны для Украины" и "как Украина важна для США".Глава украинского МИД также отметил, что в Вашингтоне создали специальный план по подготовке украинских войск к использованию обещанных Киеву ЗРК Patriot за полгода, хотя обычно подготовка занимает около года.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840984401.html

https://ria.ru/20221226/oon-1841494472.html

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в мире, дмитрий кулеба, оон, украина, антониу гутерреш, россия, большая двадцатка, владимир зеленский, сша