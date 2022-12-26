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Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба - РИА Новости, 27.12.2022
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Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба
Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба - РИА Новости, 27.12.2022
Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба
Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-26T21:21
2022-12-27T05:28
в мире
дмитрий кулеба
оон
украина
антониу гутерреш
россия
большая двадцатка
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Кулеба также отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта."Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после якобы необходимого международного суда.Кулеба в интервью агентству добавил, что "абсолютно доволен" результатами визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По его мнению, поездка показала, как "США важны для Украины" и "как Украина важна для США".Глава украинского МИД также отметил, что в Вашингтоне создали специальный план по подготовке украинских войск к использованию обещанных Киеву ЗРК Patriot за полгода, хотя обычно подготовка занимает около года.Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840984401.html
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в мире, дмитрий кулеба, оон, украина, антониу гутерреш, россия, большая двадцатка, владимир зеленский, сша
В мире, Дмитрий Кулеба, ООН, Украина, Антониу Гутерреш, Россия, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, США
21:21 26.12.2022 (обновлено: 05:28 27.12.2022)
 
Киев хочет провести "мирный саммит" на площадке ООН, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании Киева провести мирный саммит в ООН в феврале

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказание услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех", - заявил Кулеба в интервью агентству Ассоштэйтед Пресс.
Кулеба также отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта.
"Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров", - добавил он.
Однако, по мнению Киева, как отметил глава украинского МИД, Россию на такой саммит стоило бы приглашать после якобы необходимого международного суда.
Кулеба в интервью агентству добавил, что "абсолютно доволен" результатами визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По его мнению, поездка показала, как "США важны для Украины" и "как Украина важна для США".
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Глава украинского МИД также отметил, что в Вашингтоне создали специальный план по подготовке украинских войск к использованию обещанных Киеву ЗРК Patriot за полгода, хотя обычно подготовка занимает около года.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в европейских и украинских дипломатических кругах сообщила о том, что окружение Владимира Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале. Зеленский до этого сообщал, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.
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В миреДмитрий КулебаООНУкраинаАнтониу ГутеррешРоссияБольшая двадцаткаВладимир ЗеленскийСША
 
 
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